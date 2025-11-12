«Против вступления в ЕС? Ты агент Кремля» – вице-спикер Рады
Среди украинцев распространено мнение, что после вступления в ЕС каждому выдадут по 10 тысяч евро.
Об том в интервью «Европейской правде» (дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда») заявил вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Понимает ли общество, что такое вступление в ЕС? Я езжу по стране и всегда спрашиваю, что это значит для людей. Многие отвечают, что будет легче ездить и работать в ЕС. Но, как мне рассказывают представители местного самоуправления, у рядовых людей, особенно в сельской местности, откуда-то есть миф, что после вступления в ЕС «всем дадут по 10 тысяч евро», – сказал вице-спикер.
По его словам, депутаты более информированы, а потому среди них «никто не ждет 10 тысяч евро».
При он заметил, что далеко не все из депутатов поддерживают вступление в ЕС, хотя публично не говорят об этом.
«Ясно, что политически сейчас нельзя против ЕС, ведь 75% населения, то есть 75% электората – за вступление Украины в ЕС. Если ты против ЕС, то ты – агент Кремля.
Поэтому все будут говорить, что они за, но в процессе будет очень много дискуссий: мол, зачем вы под этим подписались, а почему нас заставляют голосовать за то, чего у них самих нет, и так далее», – заявил Корниенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: