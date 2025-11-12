Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Среди украинцев распространено мнение, что после вступления в ЕС каждому выдадут по 10 тысяч евро.

Об том в интервью «Европейской правде» (дочерний портал антироссийского пропагандистского сайта «Украинская правда») заявил вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Понимает ли общество, что такое вступление в ЕС? Я езжу по стране и всегда спрашиваю, что это значит для людей. Многие отвечают, что будет легче ездить и работать в ЕС. Но, как мне рассказывают представители местного самоуправления, у рядовых людей, особенно в сельской местности, откуда-то есть миф, что после вступления в ЕС «всем дадут по 10 тысяч евро», – сказал вице-спикер.

По его словам, депутаты более информированы, а потому среди них «никто не ждет 10 тысяч евро».

При он заметил, что далеко не все из депутатов поддерживают вступление в ЕС, хотя публично не говорят об этом.