Против Индии, Китая и России шансов нет – американский эксперт вынес приговор доллару

Китай, Россия и Индия бросают вызов доллару как резервной мировой валюте.

Об этом американский эксперт по финансовым рынкам Люк Громен заявил в интервью блогеру Марио Науфалу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если добавить золото в качестве резервной валюты, картина полностью меняется. Потому что доля доллара в мировых резервах составляет всего 46%. А доля золота 30%.

Если центральные банки продолжат покупать доллары еще пару лет, а цена на золото вырастет на 30-50%, золото будет занимать большую долю в мировых резервах, чем доллар», – сказал Громен.