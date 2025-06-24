Генсек НАТО Марк Рютте рассыпался перед президентом США Дональдом Трампом в благодарностях.

Это произошло сегодня на открытии саммита альянса в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он вывел нас из тупика. Когда он вступил в должность, он начал диалог с президентом Путиным. И я всегда считал, что это было очень важным. Есть только один лидер, который мог бы вывести нас из тупика. И это должен был быть американский президент, потому что он самый могущественный лидер в мире. На его долю приходится 25% мирового ВВП и самая мощная армия в мире. Поэтому его решение было очень важным», – говорил Рютте.

Из сказанного Рютте в дальнейшем вытекало, что он хочет, чтобы Украина продолжала воевать.

«Это не значит, что мы сразу же придем к соглашению. Это займет время. Но это поможет Украине, чтобы у нее было все необходимое для продолжения борьбы. Чтобы Украина была в максимально сильной позиции, когда начнутся реальные переговоры. Я не говорю о переговорах, где российский историк возвращается на тысячу лет назад и дважды говорит, кто виноват в том, что произошло в Стамбуле», – высказался Рютте, попутно оскорбив главу российской делегации на переговорах Владимира Мединского.