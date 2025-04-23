«Простить – не значит забыть»: в Польше неизвестные вновь потревожили кости мертвых бандеровцев

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Польский интернет-портал zlubaczowa.pl сообщает, что неизвестные вандалы вновь осквернили братскую могилу бойцов Украинской повстанческой армии (УПА) – вооруженного крыла Организации украинских националистов середины прошлого века. Обе организации в разные периоды своей деятельности отметились коллаборацией с гитлеровской Германией. В современной России ОУН и УПА запрещены, а в Польше решением Сейма названы виновными в этнических чистках на Волыни в 1943 году.

Как отмечается в публикации польского портала, на кладбищенском холме в селе Монастырь, в гмине Горинец-Здруй на Подкарпатье, вновь возник конфликт вокруг надмогильного памятника бойцам УПА.

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«Братская могила украинцев, участников УПА, ответственных за террор и геноцид против беззащитного польского, украинского и еврейского населения. Господи Боже, помилуй их и не зачти им те ужасные поступки, которые они совершили против своих братьев. Простить не значит забыть, а значит исцелить боль», – написали неизвестные на установленной на могиле табличке, которую украинская община села сочла «провокационной».

В публикации отмечается, что мемориал, установленный украинской общиной в 1990-х годах в память о погибших в бою с частями НКВД в ночь со 2 на 3 марта 1945 года, неоднократно становился объектом вандализма.

Причем, первые полтора десятка лет существования памятник никого, включая вандалов, не интересовал. Наибольшая интенсивность таких актов пришлась на последние десять лет, что, очевидно, прямо связано с политикой украинской и польской властей, как раз в это время активно спекулировавших темой исторических захоронений в своих пропагандистских целях.

Первый акт вандализма был зафиксирован в 2015 году: тогда неизвестные разбили табличку с именами бойцов УПА, перекрасили крест в цвета польского флага и заменили украинскую символику на польскую. В 2020 году памятник снова пострадал – мемориальную доску полностью разрушили, а обломки выбросили в яму.

Позже была установлена новая табличка с надписью на украинском и польском языках, однако уже без указания имен. Текст нейтрально сообщал о братской могиле украинцев, погибших в ночь с 2 на 3 марта 1945 года в бою с советскими войсками.

Этот вариант не до конца устроил украинскую сторону, однако табличка оставалась на месте до недавнего времени.

Недавно на могиле появилась новая табличка – в ней бойцов УПА обвинили в терроре и геноциде по отношению к польскому, украинскому и еврейскому населению. Также на кресте вместо трезубца появился христианский символ. При этом, в украинской общине напирают на то, что нет никаких доказательств того, что именно похороненные в этом селе принимали участие в акциях геноцидального характера, а осуждение должно быть индивидуальным, а не коллективным.

Как говорится в материале, по предварительным данным, табличка была установлена без разрешения. Делом занимается полиция города Любачев. Пресс-секретарь районного отдела полиции Маржена Мрочковска сообщила, что полиция прибыла на место происшествия, провела осмотр и фотофиксацию, сейчас ведётся работа по установлению лиц, причастных к инциденту.

У истории с этим памятником – длинный «хвост». Восстановление таблички на могиле в Монастыре долгое время было главным условием Киева для возобновления эксгумаций останков погибших поляков на Украине, что осложняло диалог между Варщавой и Киевом.

Впоследствии Украина дала разрешение на возобновление эксгумаций, но табличку в Монастыре так и не восстановили должным образом – с указанием имен покойных.

В январе нынешнего года, тогда еще не министр, а замглавы МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что вопрос восстановления памятника на горе Монастырь остается актуальным и требовал «достойного увековечения украинской памяти на территории Польши».

Как видим, годы идут, а мертвые продолжают тащить за собой в прошлое живых.