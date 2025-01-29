Прощальные санкции Байдена против российской «нефтянки» не сработали – Bloomberg

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Bloomberg со ссылкой на экспертов пришел к выводу, что санкции США против российского топливно-энергетического комплекса, введенные перед уходом администрации Байдена, не привели к существенному сокращению экспортных поставок нефти из России.

«Россия отправляет грузы санкционной нефти в Индию на танкерах, попавших в черный список США, проверяя таким образом возможности обхода агрессивных мер со стороны Вашингтона. Три партии находящейся под жесткими санкциями арктической нефти везут в порты южноазиатской страны танкеры, которые были внесены в черный список Минфина США 10 января. В Тихом океане по меньшей мере два груза с острова Сахалин также находятся на пути в Индию, проведя некоторое время на судах, зарегистрированных в США», – говорится в публикации.

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Индия заявила, что будет пропускать в свои порты только те танкеры, которые загрузились до 10 января при условии, что они прибудут туда до 27 февраля. Все пять судов забрали свои грузы после 10 января.

«Пока нет четких признаков сокращения российских потоков с момента введения мер Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. Четырехнедельные средние показатели поставок показали, что они мало изменились за последний семидневный период до 26 января, хотя и были на относительно низком уровне по историческим меркам», – констатирует агентство.

Ежедневные потоки нефти за семь дней до 26 января выросли примерно на 320 000 баррелей, или на 11% по сравнению с предыдущей неделей до 3,07 млн ​​баррелей. Менее волатильный четырехнедельный средний показатель добычи вырос до 2,96 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей, когда он был пересмотрен.

Путь в Индию из русских арктических и тихоокеанских портов занимает около месяца. Это дает время для прояснения ситуации с санкциями, а переработчики в южноазиатской стране надеются, что новая администрация США может смягчить влияние ограничений, объявленных в последние дни президентства Байдена.

Новая администрация не разъяснила, как она будет рассматривать нефть, перегруженную с подсанкционного судна на другое, отмечает Блумберг.

Большинство санкционных танкеров, перевозящих российскую тихоокеанскую нефть, простаивают у побережья или вблизи Южной Кореи; похоже, ни один из них не спешит добраться до места назначения.

Отдельно следует отметить, что потоки русской нефти в Турцию выросли до самого высокого уровня с момента начала войны в 2022 году сразу после оглашения санкций 10 января. На уровне 730 000 баррелей в сутки поставки за неделю до 19 января превысили предыдущий максимум на 16%. Эти поставки помогли России сохранить темпы экспорта, говорится в материале.

В общей сложности 28 танкеров загрузили 21,48 млн баррелей российской нефти за неделю, завершившуюся 26 января, согласно данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов. Этот объем увеличился по сравнению с 19,26 млн баррелей на 26 судах на предыдущей неделе.

На этом фоне совсем неудивительным выглядит свежее решение ЕС не включать в обсуждаемый сейчас следующий пакет санкций себя полный запрет на закупку российского сжиженного природного газа, на чем настаивали ястребы ЕС.

Как пишет POLITICO, 16-й пакет санкций против России только лишь остановит российский СПГ, поступающий в терминалы ЕС, не подключенные к газовой системе ЕС — ограничение, которое не повлияет на большую часть импорта СПГ.

В числе недовольных такой мягкотелостью осталась Литва. Ее министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что хотя и разочарован из-за отсутствия санкций в отношении СПГ, все же надеется на будущую «дорожную карту» ЕС по прекращению всех энергетических связей с Россией.

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