Прощайтесь с иллюзиями: Зеленский отказал Трампу

Игорь Шкапа.  
18.09.2025 12:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 451
 
Дзен, Политика, США, Украина


Киевский режим и его европейские союзники планируют продержаться в войне с Россией до следующего года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Он говорит, что условия мирной сделки, которые были обсуждены на Аляске во время во время российско-американского саммита, впоследствии оказались отвергнуты украинской стороной.

«Уже прозвучало, что отдавать Донбасс не будем и так далее. По сути, эта сделка предлагает Зеленскому выбор между очень плохим и ужасным. Пока Владимир Александрович не хочет выбирать ни то, ни другое. То есть – «мы об этом подумаем завтра». Предпочитают тянуть время. Перспектива протянуть до следующего года вполне реальна», – сказал эксперт.

По его мнению, денег Украине вновь подкинет ЕС. Он говорит, что практически нет шансов на встречу лидеров сторон конфликта, чего добивался Дональд Трамп.

«Пока всё говорит о противоположном: о том, что война продолжается, о том, что впереди эскалация боевых действий и ударов по энергетической, транспортной инфраструктуре Украины. Такова реальность. А многие уже жили мечтой о том, что вот-вот война закончится, но, всё-таки, с иллюзиями следует расставаться. Чем раньше, тем лучше», – резюмировал Золотарев.

