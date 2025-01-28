Просчитались, но где? В Европе отложили планы отказа от российского СПГ

Сергей Рыжов.  
28.01.2025 11:42
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Нефть, Политика, Россия, Санкции, Экономика


Bloomberg сообщает, что  Еврокомиссия отложит публикацию ранее готовившегося плана по поэтапному отказу от последних оставшихся на рынке ЕС видов российского топлива, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Как рассказали источники Bloomberg, эта дорожная карта может быть представлена 26 марта, что на месяц позже ранее запланированной даты. В документе будут изложены шаги, которые государства-члены Евросоюза должны предпринять для полного отказа от российского топлива.

Bloomberg сообщает, что  Еврокомиссия отложит публикацию ранее готовившегося плана по поэтапному отказу от последних...

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«После прекращения поставок газа по трубопроводам через Украину СПГ остается одним из основных видов топлива, который Евросоюз закупает у России. В прошлом году страны ЕС импортировал рекордные объемы этого топлива из России, причем Франция, Испания и Бельгия стали крупнейшими импортерами. Кроме того, некоторые государства продолжают закупать у России ядерное топливо», – говорится в сообщении.

Отмечается, что группа из десяти стран ЕС ( в основном, скандинавы, прибалты и поляки) выступает за ужесточение мер против России, включая введение ограничений на природный газ и СПГ, однако для утверждения мер требуется согласие всех 27 членов блока.

Интересно, что СПГ – не единственная проблема Европы. В частности, как пишет тот же Bloomberg  и другие деловые издания, старые европейские и новые американские санкции против российской нефтянки добились неожиданного эффекта: сделав ближневосточную нефть самой дорогой за последние годы.

Спрос на замещающие поставки санкционированной российской нефти привел к тому, что цены на ближневосточную нефть достигли необычно высокой стоимости.

В обычное время нефть из Дубая и соседних регионов торгуется с дисконтом к Brent, так как ее переработка для производства таких продуктов, как бензин и дизель, обходится дороже. Однако покупатели из Индии и Китая настолько активно скупают ближневосточные ресурсы, что цены взлетели до чрезвычайно высоких уровней. 

В ожидании того, как новые санкции США повлияют на возможность России экспортировать нефть в Китай и Индию, «последние начали искать альтернативы на Ближнем Востоке, что подтолкнуло цены Dubai вверх относительно Brent».

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