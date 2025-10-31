«Пропагандистский трюк» – украинский эксперт о «мирном плане» ЕС и Украины

«Мирный план» Украины и Европы является информационной игрой, и изначально не предполагает согласие России.

Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы написали мирный план. с полным осознанием того, что Кремль ни один из этих пунктов не воспримет. Да, потом можно будет заявлять, что Путин не хочет мира, но я и так могу сказать, что, пожалуй, с 2022 года Путин наименее настроен на завершение войны.

И в данной ситуации, мирный план – это попытка перебросить мяч на поле Путина. Чисто такой пропагандистский трюк, для политтехнологов это понятно. По поводу мирного плана, который был предложен Европейским Союзом, 12 пунктов, они расписаны вокруг двух фаз, это прекращение огня и перегрева», – сказал эксперт.