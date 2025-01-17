Пропагандист Бутусов: Срочно бежать из-под Курахово и бросать Большую Новосёлку!
Украинское командование на Донбассе уничтожает боеспособные подразделения ВСУ в бессмысленной обороне обречённых на потерю выступов и населённых пунктов.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Враг Курахово захватил полностью, постепенно продвигается – что мы делаем в этом выступе? Зачем его удерживать, у него нет никакой ценности, он невыгоден для наших войск. Кроме лишних потерь – ничего нет.
В районе Успеновки уже потеряли людей при отходе, потому что не успели вовремя отойти, большие потери из-за удержания таких никому не нужных позиций. Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд.
Отход с этих выступов нужен просто критически, как можно быстрее! Просто позорно, что такие ситуации у нас допускаются. Опять же, ответственность Ставки, командующего ВСУ», – возмущался Бутусов.
Также он обратил внимание на бои за Большую Новосёлку, где назвал ситуацию «критической».
«Какое-то дежавю. Год назад 110 мб ВСУ была полуокружена в Авдеевке, враг наступал, была под огнём уже основная трасса, надо было обеспечивать манёвр войск, ничего этого сделано не было.
И сейчас две бригады – 110 ТрО и 110 мб вот в этом мешке сидят, обороняют до конца Большую Новосёлку. Просто… «держитесь, держитесь». Держитесь, чтобы сточить боеспособность войск, и потом будет угледарский сценарий.
В Угледаре сточили войска в полуокружении, тяжёлая обстановка, и потом откат на несколько десятков километров. Сначала держите любые неудобные позиции до последнего, а потом, когда закончились люди – так потом уже можно провалить несколько десятков населённых пунктов, и всё нормально сходит с рук.
Удержание Большой Новосёлки абсолютно невыгодно с тактической, оперативной, с любой точки зрения», – сокрушался пропагандист.
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