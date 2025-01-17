Украинское командование на Донбассе уничтожает боеспособные подразделения ВСУ в бессмысленной обороне обречённых на потерю выступов и населённых пунктов.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг Курахово захватил полностью, постепенно продвигается – что мы делаем в этом выступе? Зачем его удерживать, у него нет никакой ценности, он невыгоден для наших войск. Кроме лишних потерь – ничего нет.

В районе Успеновки уже потеряли людей при отходе, потому что не успели вовремя отойти, большие потери из-за удержания таких никому не нужных позиций. Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд.

Отход с этих выступов нужен просто критически, как можно быстрее! Просто позорно, что такие ситуации у нас допускаются. Опять же, ответственность Ставки, командующего ВСУ», – возмущался Бутусов.