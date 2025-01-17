Пропагандист Бутусов: Срочно бежать из-под Курахово и бросать Большую Новосёлку!

Вадим Москаленко.  
17.01.2025 21:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование на Донбассе уничтожает боеспособные подразделения ВСУ в бессмысленной обороне обречённых на потерю выступов и населённых пунктов.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование на Донбассе уничтожает боеспособные подразделения ВСУ в бессмысленной обороне обречённых на потерю...

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«Враг Курахово захватил полностью, постепенно продвигается – что мы делаем в этом выступе? Зачем его удерживать, у него нет никакой ценности, он невыгоден для наших войск. Кроме лишних потерь – ничего нет.

В районе Успеновки уже потеряли людей при отходе, потому что не успели вовремя отойти, большие потери из-за удержания таких никому не нужных позиций. Мы стачиваем свои боеспособные войска в никому не нужном выступе под Курахово уже несколько недель подряд.

Отход с этих выступов нужен просто критически, как можно быстрее! Просто позорно, что такие ситуации у нас допускаются. Опять же, ответственность Ставки, командующего ВСУ», – возмущался Бутусов.

Также он обратил внимание на бои за Большую Новосёлку, где назвал ситуацию «критической».

«Какое-то дежавю. Год назад 110 мб ВСУ была полуокружена в Авдеевке, враг наступал, была под огнём уже основная трасса, надо было обеспечивать манёвр войск, ничего этого сделано не было.

И сейчас две бригады – 110 ТрО и 110 мб вот в этом мешке сидят, обороняют до конца Большую Новосёлку. Просто… «держитесь, держитесь». Держитесь, чтобы сточить боеспособность войск, и потом будет угледарский сценарий.

В Угледаре сточили войска в полуокружении, тяжёлая обстановка, и потом откат на несколько десятков километров. Сначала держите любые неудобные позиции до последнего, а потом, когда закончились люди – так потом уже можно провалить несколько десятков населённых пунктов, и всё нормально сходит с рук.

Удержание Большой Новосёлки абсолютно невыгодно с тактической, оперативной, с любой точки зрения», – сокрушался пропагандист.

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