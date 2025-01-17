Пропагандист Бутусов: Покровск и Мирноград обречены. Задача – продержаться сколько получится
Речь уже не о том, как удержать Красноармейск (Покровск), а о том, как остановить русских на границе Днепропетровской области.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть ли ещё возможность спасти Покровск от русских по состоянию на сейчас? По состоянию на сейчас есть возможность удержать Покровск, но это уже требует очень серьёзных усилий и ресурсов. Сейчас нужно говорить об удержании всего фронта, а не одного Покровска…
Сейчас уже речь идёт о том, чтобы спасти Павлоград и Межевую. По Покровску и Мирнограду сейчас задание – продержать их как можно дольше. …Если будем так воевать и так руководить, то оккупация Павлограда возможна.
Это уже Центральная Украина. Один из немногих промышленных районов, тяжёлой промышленности, которые у нас ещё остались. Павлоград, Кривой Рог. Мы не можем пускать врага в Центральную Украину! Но с таким управлением, когда нет рубежей обороны, ничего не подготовлено, то чуда не случится», – печалился Бутусов.
«Нужно готовиться. Врага нужно останавливать сейчас на этом рубеже. На рубеже – не на точке! Сейчас уже речь не идёт о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска. Речь сейчас идёт о том, что врага надо остановить на границе Днепропетровской области», – призывал укро-пропагандист.
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