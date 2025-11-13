Пропагандист Бортник уверяет, что за атакой НАБУ на Зеленского стоит не Запад

За атакой НАБУ против коррупционеров из ближайшего окружения Владимира Зеленского стоит не Запад, а внутренняя оппозиция режиму.

Об этом в беседе с журналистом Василием Апасовым заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«70% – это внутриукраинская история. Я не вижу заготовки на Западе к этой истории, не вижу раскрутки на политическом уровне. Более того, отсутствие реакции ЕС и США сдерживает развитие этого конфликта дальше. Представьте себе, что на месте Зеленского какой-нибудь Кучма или Янукович. Было бы по-другому. Да уже санкции были бы в отношении украинской власти», – рассуждал Бортник.

По его словам, Запад не заинтересован расшатывать ситуацию на Украине, чтобы тем самым не играть на руку России.

«И мне показалось, что политический Запад не особо готов к этой ситуации. Возможно, их информировали о ходе следствия, скорее всего, информировали. Я получал определённые сигналы от одного из посольств G7, что осведомлены, но они не могли сказать «нет», идёт антикоррупционное расследование, высокая коррупция. Вы же это требовали от НАБУ? Вот, получите. Они не могут сказать «нет».

Но политически, мне показалось, Запад не особо готов к этой ситуации. Зато кто к ней готов оказался?..», – спросил политолог.