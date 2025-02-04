Проигрывая, США могут применить ядерное оружие

Вадим Москаленко.  
04.02.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина, ЯО


У США ещё есть шанс добровольно отказаться от позиции гегемона – и стать одним из центров силы в мире, а не быть уничтоженными.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У США ещё есть шанс добровольно отказаться от позиции гегемона – и стать одним...

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«Мы давно предлагаем США – давайте договоримся, и вы будете одним из центров силы. Но если мы не договоримся до конца и доломаем, то тогда уже не будут центром силы. А если где-то в промежутке договоримся, то будут.

Такую огромную страну нельзя как-то по боку оставить, 350 миллионов населения», – сказал Ищенко.

«Да, пока прямой войны с США нет, но экономическая война уничтожает даже надёжнее. Советский Союз был уничтожен экономической войной. Демографические потери, экономические потери, территориальные потери были больше, чем в самые худшие годы Великой Отечественной войны. В результате просто проигрыша экономической войны Советским Союзом.

Так что поражение в экономической войне ничем не лучше поражения в обычной войне, зачастую бывает только хуже.

Поэтому, если Соединенные Штаты доведут до ручки, мы же не знаем, до какого момента они собираются бодаться. И мы не знаем, какие они собираются применять аргументы. Можно и ядерный аргумент применить. На завершающем этапе они тоже могут сказать: «Зачем нам мир, который не будет миром Соединенных Штатов», – добавил он.

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