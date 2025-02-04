Проигрывая, США могут применить ядерное оружие

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У США ещё есть шанс добровольно отказаться от позиции гегемона – и стать одним из центров силы в мире, а не быть уничтоженными.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы давно предлагаем США – давайте договоримся, и вы будете одним из центров силы. Но если мы не договоримся до конца и доломаем, то тогда уже не будут центром силы. А если где-то в промежутке договоримся, то будут. Такую огромную страну нельзя как-то по боку оставить, 350 миллионов населения», – сказал Ищенко.