Прогноз от The Wall Street Journal: без Трампа Украина протянет максимум до лета

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The Wall Street Journal дает отличную раскладку украинских военных перспекив в случае отказа Киева играть по предложенным Трампом правилам и мириться с Россией. По прогнозам военных экспертов, если Трамп не выделит новую военную помощь, Украина сможет воевать в нынешнем темпе медленного отступления на запад до лета, но затем столкнется с острой нехваткой боеприпасов.

Также Киев не сможет использовать на ТВД часть ранее переданного ему сложного вооружения.

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«Крупные поставки оружия, которые администрация Байдена отправила или заключила контракты на поставку в последние месяцы своего правления, должны позволить Украине продолжать сражаться в текущем темпе как минимум до середины года», – заявила изданию Селеста Валландер, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

Украинские чиновники говорят, что это «худший сценарий», и в таком случае Украине придется значительно увеличить собственное военное производство и рассчитывать на большую поддержку со стороны Европы.

Украина уже создала собственную военную промышленность, которая сейчас производит оружия на 30 миллиардов долларов в год, по словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Это в шесть раз больше, чем годом ранее, но все равно недостаточно .В 2024 году Украина произвела около 1,5 миллиона беспилотников, которые стали основной формой обороны на линии фронта. В этом году, по словам чиновников, планируется произвести 3 000 ракет и 30 000 беспилотников дальнего радиуса действия.

«В целом Украина в настоящее время самостоятельно производит или финансирует около 55% своего военного оборудования. США обеспечивают около 20%, а Европа — 25%», – сообщил изданию неназванный западный чиновник.

Но некоторые виды американского вооружения, такие как современные системы ПВО, баллистические ракеты, навигационные системы и дальнобойная артиллерия, будет практически невозможно заменить. Европа просто не производит достаточного количества таких систем — а в некоторых случаях не производит вовсе.

Когда эти американские поставки закончатся, возможности Украины наносить удары на дальние расстояния и защищать свои тыловые позиции значительно снизятся, предупреждают официальные лица и аналитики.

«Теоретически Европа может выделить столько же средств, сколько США, но я не думаю, что она сможет покрыть весь спектр необходимых вооружений. В таких критически важных категориях, как системы перехвата для ПВО, быстро возникнет проблема нехватки», – сказал Оскар Йонссон, исследователь Шведского оборонного университета.

Некоторые эксперты также сомневаются, сохранит ли Украина доступ к спутниковому интернету Starlink от SpaceX, который частично финансировался Пентагоном.

«Вопрос не столько в помощи, сколько в том, будет ли Трамп участвовать в производстве оружия для Украины», — сказал Михаил Самусь, директор киевского Центра исследования новой геополитики. «Если нет, это станет серьезным ударом для Украины и Европы».

Европа готовится восполнить недостаток своих арсеналов. По словам европейских чиновников, в 2024 году Евросоюз, Великобритания и Норвегия предоставили Украине военную помощь на сумму около 25 миллиардов долларов — больше, чем в том же году направили США. Континент значительно увеличил производство артиллерийских снарядов, и в настоящее время обсуждается вопрос о том, чтобы ЕС увеличил объем помощи до 30 миллиардов долларов в этом году.

Впрочем, некоторые оптимистично настроенные украинские аналитики утверждают, что их страна сможет продержаться дольше, чем до июня-июля.