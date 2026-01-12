Прогноз миллиардера: Рубль будет крепким, а ставку ЦБ понизит

2026 год станет «предрассветным» для российской экономики, ей нужно «просто выстоять», и начнется экономический рост.

Об этом долларовый миллиардер, занимающий 57-е место в списке «Форбс», совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников заявил в интервью Ольге Благовещенской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2026 году я не жду каких-то серьезных перетурбаций. В финансовом аспекте не будет никаких девальваций, рубль будет крепким, а если будет снижаться, то плавно. Я жду снижения ставки ЦБ РФ. Медленного, но снижения. Я жду медленного, но роста экономики — примерно 1,5%.

Страна будет перестраиваться. Сейчас мы как бы в скорлупе, немножко сжаты под этим прессом. Но это нас нисколечко не сделает слабее, а скорее заставит реанимировать те отрасли, которые мы 20-30 лет не развивали: судостроение, авиастроение, радиоэлектронная промышленность», – сказал Колесников.