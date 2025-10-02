Профессор МГУ: Вероятность Третьей мировой сегодня гораздо больше, чем в Холодную войну

Максим Столяров.  
02.10.2025 09:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 79
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, США


В отличие от периода Холодной войны, сегодня есть и политические причины, и технические возможности, чтобы развязать Третью мировую.

Об этом в ходе круглого стола в Москве «Ялтинский порядок: история и современность» заявил профессор Факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от периода Холодной войны, сегодня есть и политические причины, и технические возможности,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сейчас гораздо острее, чем в Холодную войну. Почему в Холодную войну не было Третьей мировой войны? Первое: дефицит политических причин. А за что воевать? Мы создали мир в Ялте, где мы с американцами и англичанами занимали привилегированные места.

Любой конфликт между нами привёл бы к краху всей этой системы. На радость кому – третьим странам? Японцам, индийцам, бразильцам – то-то они были бы рады такому конфликту», – сказал Фененко.

Вторым моментом он назвал дефицит технических возможностей.

«А как вы себе представляете крупную войну во второй половине ХХ века? Оккупировать друг друга мы не могли. Советский Союз не мог оккупировать Соединённые Штаты через Аляску, американцы тоже не могли оккупировать Советский Союз и установить там желанным им режим чисто технически.

Потузить друг друга в Германии? А смысл, каков результат? А вот когда теперь стали появляться спорные пространства, когда подросли технические средства для регионального военного конфликта между державами, он стал становиться крупным искушением», – рассуждал профессор.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить