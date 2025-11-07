Проект «Амнистия». Безопасный переход на сторону России для украинцев

Максим Столяров.  
07.11.2025 15:51
  (Мск) , Москва
Россия, Украина


Российская сторона через канал @Amnestyukr продолжает предоставлять возможность гражданам Украины впервые или повторно прибыть на территорию РФ.

Ресурс работает, в том числе, для военнослужащих, сотрудников спецслужб, рабочих военных заводов и т.д., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская сторона через канал @Amnestyukr продолжает предоставлять возможность гражданам Украины впервые или повторно прибыть...

Команда проекта гарантирует конфиденциальность и безопасность связи любому желающему.

«Для этого необходимо доказать свою пророссийскую позицию и предоставить информацию о местах дислокации вооружённых формирований и размещений иностранной техники, планах руководства ВС и спецслужб Украины, сведений о поставках западной военной помощи (как через морские порты, так и ЖД сообщениями) и т.д.», – указывают организаторы канала.

