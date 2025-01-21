Украина фактически была нанята для создания проблем России, что в итоге обернулось печальными последствиями для Киева.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину наняли для создания неприятностей России. Ловушка на медведя, Афганистан, назовите как хотите. Мое мнение – наши вожди, продали Украину, как индейское племя для войны с Россией. За это с вождями обещали поделиться одеялом с цветными картинками. Вожди получили одеяло с цветными картинками, остальное племя ничего не получило, кроме штурмов посадок, разрушенной энергетики, 10 миллионов беженцев, разваленной экономики, неясных перспектив, но и одеяло оказались с оспой. Они слишком липли к рукам. Особенно монетки, которые в них приносили. И это катастрофа. Мне, как украинцу, очень горько за то что мой народ так использовали в этой ситуации. Теперь вопрос, а использовали бы нас если бы мы не согласились на это? Конечно нет поэтому на них ответственность, а на нас вина. На Путине вина за войну, на нас ответственность за то, что мы провалились в воронку войны, а вот на Вашингтоне ответственность за то что мы разрешили себя поставить в эту роль. Это катастрофа, Украина подошла к катастрофе, катастрофой полностью Украина изменила свою сущность быть перекрестком миров, это мост между Европой и Россией», – заявил Арестович.

По его мнению, эта ситуация привела к тому, что с Украиной не будут считаться при дальнейшем переделе мира и решении ее судьбы.