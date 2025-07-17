Процесс закупок ЕС американского оружия для Украины превратился в фарс

Анонсированные закупки западными странами у США оружия для Украины – всего лишь фарс.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда-то я у вас сказал, они пока не придумают, как заработать, они никогда не сделают ни одного шага. Вот они придумали, как заработать, но тут «неудача поймала советских спортсменов», и шо у нас пошло? Франция: «А как-то мы не собираемся». Оно и понятно – у Франции, полный цикл своего производства, они очень надеялись Украине свое вооружение продавать. Итальянцы говорят: «А у нас денег нет в бюджете». Чехи, святое, где Петр и Павел и прочие, они говорят: «Ну мы тоже как-то вот, у нас другие схемы сотрудничества, тоже не получается». И смотришь, никто, зараза, не собирается покупать, ни у кого денег нет на это. Немцы, конечно», – сказал экс-советник ОП.

Но он заметил, что немцы ведут переговоры, чтобы Трамп не поднимал для ЕС тарифы на 30% с 1 августа.