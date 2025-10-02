Про уродов и людей: марш «одесских» нацистов во время траура

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Про уродов и людей дальше будет. Уродов (нацистов) на этот раз хотя бы попробовали наказать…

Итак, Одесса пытается оправиться от удара стихии, которого даже старожилы не помнят. За сутки на город обрушились две с половиной месячные нормы осадков. Ливневки не выдержали и люди стали тонуть — на улицах, остановках… у себя дома. У себя дома!

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Итого десять погибших.

23-летнюю девушку несло потоком несколько километров, через сутки ее труп был обнаружен возле уходящей под землю машины. Мужчину унесло водой, когда он пытался спасти тонущую бездомную собаку. Утонули оба. Из дома не смогла выбраться семья — бабушка, дедушка, отец, мать и восьмилетняя дочка — их цокольный этаж оказался полностью затоплен.

В МЧС обратились больше тысячи человек — «Помогите, тонем!», и водолазы спасали их из квартир и маршруток. По данным горсовета, было подтоплено 286 частных и 384 многоквартирных дома.

Транспорт уходил под асфальт.

Сутки водители трамваев и троллейбусов сидели в кабинах, и люди на надувных лодках организовали им подвоз бутербродов и чая.

А когда обнаружили мертвое тело той самой, унесенной потоком девушки — весь город надеялся, что она жива — мэр объявил траур.

А что делали в этот момент уроды?..

А уроды устроили марш с фаерами в честь Дня защитников и защитниц Украины. А празднуют и скорбят они одинаково. Одинаково страшно. Со звериным рычанием (простите, звери) «Слава Украине!».

И вот представьте ментов, которые сутки не спали — все экстренные службы были задействованы в спасении тонущих — и их реакцию на уродов. В общем, они их просто задержали, даже не дали «пофоткаться», как уроды любят.

«Вместо поддержки мы получили угрозы административным протоколом, кстати, не впервые за использование пиротехники, — Впала в истерику мовная ведьма, глава зондеркоманды «Робимо вам нерви» Катерина Мусиенко. — Наказывайте нас, блокируйте счета, вызывайте в суд. Доломайте нас до конца! Не русскоязычных тварей, годами нарушающих языковой закон и изгоняющих украинцев из заведений (почему-то с ними борются те же активисты). Не тех, кто включает во всю русские песни (им вы проводите воспитательные беседы и закатываете глаза, когда я хочу писать заявление). Не тех, кто жестоко избивает этих же активистов за борьбу с деколонизационным бездействием мэра и ко. И пока главной угрозой полиции будет небезразличная патриотическая молодежь, а не полгорода бесстрашных ватных рептилий, мы будем ходить по кругу жизни вопреки, а не благодаря».

Вот так уроды и живут вопреки, пока «полгорода бесстрашных ватных рептилий» собирают с миру по нитке пострадавшим от наводнения и оставшимся без имущества людям, разбирают по домам животных из затопленных приютов и скорбят по невинно погибшим. Все ведь предельно ясно кто есть кто. И, да — «ватных рептилий» больше, чем полгорода.

P. S. В эти минуты сходит вода и всплывают новые трупы.