Признание ВСУшника: «Постоянно подставляем гражданских и детей под бомбы»

Украинское командование прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что оно делает, когда транспортирует личный состав в школьных автобусах или располагает солдат в детских садах.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В небе постоянно висят очень хорошие разведчики, то есть наша маскировка должна быть супер крутой. Но из-за погоды на грунтовых дорогах видно, какая техника ездит, и смотрится, докуда она доезжает, точка вычисляется и ударяется. И с этим раскладом выгорело две улицы, пострадали все. Сейчас начали выдумывать «мобильные склады» – то есть, курсирует фура, гружёная Б/К. Недавно по трассе за Петропавловкой стоял небольшой придорожный отель, какие-то фуры стояли, не скажу точно, что там Б/К было, но к чему приводит? Враг узнаёт, что мобильные склады и начинает бить по всем фурам», – рассказал он.

«Мы их всегда хотим чем-то обмануть. У нас всегда хотят информационно поднять, против них настроить. Удар был по роддому в Мариуполе ещё в начале. Вот, ударили, скоты. Давайте разберёмся, а я вам скажу, почему ударили. Потому что туда военных начали привозить. Они-то скоты, это понятно. Но у меня вопрос к нашим правителям, вы знаете, что там женщины рожают. Зачем вы везёте солдат туда? Разбейте какой-то лагерь. Вы же сами только родившихся детей подставили под угрозу», – возмущался Чёрный.

Он привёл ещё один красноречивый пример.