«Принесет нам войну»: Венгрия ставит крест на членстве Украины в ЕС

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Украина не должна вступать в ЕС, потому что она не сделает его сильнее.

Об этом министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью американскому телеканалу CNN, поддерживающему Демпартию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда вы думаете о расширении Европейского союза, вы хотите, чтобы они сделали его сильнее. А Украина точно не сделает ЕС сильнее. Наоборот, воюющая страна принесет войну в Европейский союз, чего мы не хотим. Текущее состояние Украины ослабит Европейский союз», – сказал Сийярто.

Он раскритиковал предложение еврокомиссии выделить Украине 300 млрд евро на следующие 7 лет.

«Это несправедливо и неприемлемо для нас. Мы не хотим, чтобы деньги венгерских налогоплательщиков шли в Украину, поэтому в нынешних обстоятельствах мы точно не поддерживаем вступление Украины в ЕС. Расширение должно служить укреплению ЕС, делать его безопаснее. Вступление Украины ослабит ЕС и привнесет в него проблемы», – считает министр.

Он напомнил, что Венгрия является крупнейшим поставщиком электроэнергии на Украину, принимает беженцев оттуда, отметив, что венгерский народ расплачивался за чужую войну, хотя права венгров на Украине нарушаются.