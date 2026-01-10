Анонсированное британцами строительство «складов оружия» на Украине для «коалиции желающих» – это возможность для НАТО всегда быстро перебросить силы к границам России, воспользовавшись всем заготовленным заранее.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«НАТОвцы решили, что – да, нас там не будет. Но мы построим там склады и все сложим заранее. Потом войска уже налегке, без техники, быстро продвигаются туда, занимают свои места, разбирают технику – и вот тебе уже всё! То есть, не нужно колонны тяжелые армейские тащить через всю Европу и так далее. Давай всё своё заранее придём и сложим. Сначала на дачу люди завозят вещи, а потом уже приезжает жена, тёща, собака, и начинают пользоваться этими вещами. Примерно то же самое предполагается сейчас и на Украине. «Да, наших войск близко к линии фронта не будет, но мы там всё разложим. Поскольку там людей нет – ну, там украинцы охраняют, это базой не назовешь». Но это готовое вооружение. Зашёл – бери», – объяснил эксперт.

Он напомнил, что Россию уже обманывали подобным образом, принимая в НАТО страны Прибалтики.