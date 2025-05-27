Приднестровье осваивает альтернативную энергетику: фашистка Санду готовит газовую удавку

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Энергетический кризис, накрывший Приднестровье в начале 2025 года, к зиме может обостриться. Лишившись извечного прямого поставщика газа в лице Газпрома и получая российское топливо по сложной схеме через европейские площадки и Молдову, республика находится в зыбком положении.

В теплое время года это не так ощущается – оговоренного объема 3 млн кубометров газа в сутки хватает и для промышленности, и для населения. Но с наступлением холодов, когда значительная часть газа будет идти на отопление, проблема снова возникнет, и разрешение ее будет зависеть от Кишинева.

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«При помощи Российской Федерации мы получаем газ в Приднестровье. Спасибо, кстати, руководству Молдовы, что данный газ пропускают… Это хороший шаг навстречу… Сама ситуация остается стабильно напряженной, четких гарантий, к сожалению, нет», – рассказал на минувшей неделе прессе президент ПМР Вадим Красносельский.

Он подчеркнул, что Тирасполь постоянно взаимодействует с вице-премьером России Александром Новаком, который «все делает для того, чтобы Приднестровье было с газом».

О переменчивом настроении Кишинева говорит посол России в Молдове Олег Озеров. Он не исключает новой волны энергокризиса и объясняет, что тут будет иметь значение готовность властей РМ решать проблемы в конструктивном ключе.

«Часть заявлений мы слышали, они носят достаточно позитивный характер. Президент Молдавии Майя Санду заявляла о том, что в Приднестровье, на левом берегу Днестра живут тоже граждане Молдовы, и надо считаться с их интересами. Как это будет воплощаться на практике, посмотрим», – заявил дипломат журналистам.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Шорников в комментарии «ПолитНавигатору» сказал, что особо рассчитывать на договороспособность Кишинева не приходится. Он считает, что от нового витка энергокризиса Приднестровье может спасти только смена политического режима в Молдове.

«Осенью в стране пройдут парламентские выборы, и если действующие в Молдове власти смогут удержать за собой парламент, то первое, что они сделают, – начнут дожимать Гагаузию и Приднестровье, иллюзий на этот счет не должно быть ни у кого, – объясняет эксперт. – Кризис в начале этого года удалось купировать только потому, что Кишиневу не удалось возложить на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Приднестровье. Информационно они проиграли. Россия выделила Приднестровью финансовую помощь на закупки дорогого газа на европейском рынке. Чтобы не выглядеть совсем людоедами, Кишиневу пришлось допустить газовые поставки с западного направления, но представить это как результат помощи Евросоюза. В тот момент раунд остался за Приднестровьем еще и потому, что команде Санду было неудобно входить в предвыборный период с имиджем политиков, устроивших гуманитарную катастрофу для полумиллионного населения республики. Но выборы пройдут, и на имиджевые издержки команде Санду будет плевать. Они заморозят Приднестровье, развернут полномасштабную экономическую блокаду, а если этого окажется недостаточно, то, если это одобрят их глобалистские хозяева, могут решиться и на эскалацию вооруженного конфликта. Надеяться на человечность Санду и ее банды – это со стороны Тирасполя было бы наиболее опрометчивым решением».

Игорь Шорников считает, что сейчас нужно «находить любые варианты, чтобы не зависеть от произвола молдавских политиков в вопросах жизнеобеспечения населения».

Приднестровье уже готовит сани летом – конечно, по мере возможности. Первым делом здесь начали оснащать социальные объекты – главным образом больницы и интернаты – твердотопливными котлами. Их выпускают на месте, на тираспольском заводе «Электромаш».

Приняты законы о развитии зеленой энергетики: предприятия, которые решили заняться установкой солнечных батарей, на пять лет освобождаются от налогов и ввозят оборудование в упрощенном порядке.

Из масштабного кризиса Приднестровье пока не вышло, здесь действует чрезвычайное положение в экономике.