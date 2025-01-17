Придётся останавливать АЭС: США не могут отказаться от российского урана

Елена Острякова.  
17.01.2025 19:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина, Энергетика


Заставившие Европу отказаться от российского газа ценой собственной деиндустриализации США сами не торопятся отказаться от поставок российского обогащенного урана.

Это признал помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт, выступая в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заставившие Европу отказаться от российского газа ценой собственной деиндустриализации США сами не торопятся отказаться...

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«США до сих пор получают около 20% ядерного топлива из России. Потребуется время, чтобы создать нероссийскую цепочку поставок для этих материалов. Но для меня важно, чтобы мы сохраняли лидерство в таких областях, как малые модульные реакторы», – сказал Пайетт.

Он подчеркнул перспективы США в экспорте модульных реакторов в страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, в Америке растет спрос на электроэнергию из-за широкого использования искусственного интеллекта. При отказе от российского урана США придется останавливать АЭС, обеспечивающие 20% потребления.

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