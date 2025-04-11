Прибалты провоцируют Москву в попытке самоубиться о Россию

Олег Кравцов.  
11.04.2025 14:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 694
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Прибалтика, Провокации, Россия


Лидеры бывших республик Советской Прибалтики, за годы независимости построившие карьеру на русофобии, мечтают о захвате российских и белорусских городов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил завотделом Центра белорусских исследований РАН профессор Николай Межевич, отвечая на вопрос, готово ли будет НАТО защищать Прибалтику от России.

Лидеры бывших республик Советской Прибалтики, за годы независимости построившие карьеру на русофобии, мечтают о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если во время нашего разговора стартуют ракеты по военным объектам трех стран, то, может быть, будут защищать. А если эстонский патрульный корабль попытается захватить российский танкер в Финском заливе, то – 100% защищать не будут», – сказал Межевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Что касается США, то, по словам эксперта, решать, вступать ли этом случае в конфликт с Россией, будет исключительно Дональд Трамп.

«И не будет при этом принимать во внимание не только позицию какого-то, простите, смешного Вильнюса, но даже позицию Рима, Берлина и Парижа. Поэтому желание прибалтийских стран самоубиться об Россию можно только трактовать как полный внутренний экономический и политический кризис.

Нынешние элиты построили свою карьеру 10-30 лет назад исключительно на русофобии. И рано или поздно нужно показать обществу трофеи. Ну, например, присоединенные Гродно, Лиду, Калининград для Литвы, присоединённые Полоцк, Витебск, Псков – для Латвии, присоединенный Ивангород, Кингисепп – для Эстонии. Или надо сказать, что у нас ничего не получилось, мы идиоты, мы вас обманывали. Конечно, элиты хотят победить, вовсе не хотят проиграть», – добавил профессор.

При этом он считает, что страны Прибалтики не представляют ценности для России.

«Что вы получаете, захватив мусорный бак? Вы получаете мусорный бак. Я понимаю – захватить что-то очевидно ценное, но, очевидно, это не страны Прибалтики. То есть мы их теоретически захватим, а потом кормить будем, поить за наши деньги, строить им все? Возникает резонный вопрос: зачем? У нас других проблем нет? В Литве спиливают надписи «СССР» и «Литовская ССР» на канализационных люках.

Но обратите внимание: на свои люки у них денег нет. Можно ли иметь дело с американцами – это спорный вопрос, можно ли иметь дело с японцами – спорный вопрос. Но, по крайней мере, в Америке канализационные люки американского производства, а в Японии – японского. А здесь нет ничего своего. Поэтому нас провоцируют на удар. А мы на эту провокацию поддаваться не должны», – резюмировал Межевич.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить