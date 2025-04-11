Лидеры бывших республик Советской Прибалтики, за годы независимости построившие карьеру на русофобии, мечтают о захвате российских и белорусских городов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил завотделом Центра белорусских исследований РАН профессор Николай Межевич, отвечая на вопрос, готово ли будет НАТО защищать Прибалтику от России.

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«Если во время нашего разговора стартуют ракеты по военным объектам трех стран, то, может быть, будут защищать. А если эстонский патрульный корабль попытается захватить российский танкер в Финском заливе, то – 100% защищать не будут», – сказал Межевич в интервью «Московскому комсомольцу».

Что касается США, то, по словам эксперта, решать, вступать ли этом случае в конфликт с Россией, будет исключительно Дональд Трамп.

«И не будет при этом принимать во внимание не только позицию какого-то, простите, смешного Вильнюса, но даже позицию Рима, Берлина и Парижа. Поэтому желание прибалтийских стран самоубиться об Россию можно только трактовать как полный внутренний экономический и политический кризис. Нынешние элиты построили свою карьеру 10-30 лет назад исключительно на русофобии. И рано или поздно нужно показать обществу трофеи. Ну, например, присоединенные Гродно, Лиду, Калининград для Литвы, присоединённые Полоцк, Витебск, Псков – для Латвии, присоединенный Ивангород, Кингисепп – для Эстонии. Или надо сказать, что у нас ничего не получилось, мы идиоты, мы вас обманывали. Конечно, элиты хотят победить, вовсе не хотят проиграть», – добавил профессор.

При этом он считает, что страны Прибалтики не представляют ценности для России.