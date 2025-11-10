Прибалтам спустили команду демонстративно, не стесняясь ненавидеть русских – правозащитница
Подконтрольные глобалистам международные «правозащитные» институты поддерживают гонения на русских в странах Прибалтики.
Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ненависть, которая сейчас возникла в странах Прибалтики к русским, она какая-то иррациональная. Она даже не персонифицированная в том смысле, что им чем-то не угодны стали эти пожилые люди русские, которые всю жизнь прожили в Литве или в Латвии.
И вдруг жители этих стран, коренные латвийцы, литовцы опомнились и поняли, что эти люди когда-то им в чем-то насолили. Например, участвовали в коммунистической стройке, строили для них промышленные предприятия.
Эта ненависть просто жила в литовцах и латышах. Взять даже последний случай, когда пожаловались на робота-уборщика в продуктовом магазине в Вильнюсе, который говорил на русском языке. Покупателя это жутко оскорбило, он пошел жаловаться.
Поэтому, мне кажется, что мы в принципе сделать ничего не могли, потому что ненависть принадлежит субъекту, который ее испытывает, а не объекту, на которого она выливается. Мне кажется, что они получили какую-то команду ненавидеть», – сказала Ахмедова.
«Мировые институты в большинстве своём тоже часть этой системы, которая сейчас нацелена на Россию. Сколько мы за время с начала СВО, от Совета по правам человека, посылали отчёты о нарушениях прав человека, об убийствах жителей Донбасса в международные организации правозащитные, нам только один раз ответил только представитель Ватикана.
Поэтому они тоже часть этой русофобской системы. И вряд ли они будут на это реагировать. Мне кажется, просто многие люди поддерживают такое отношение. Если бы были не согласны, так уже давно бы выступили», – подытожила правозащитница.
