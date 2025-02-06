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«Президент» Косово Вьоса Османи приняла участие в Международном межпарламентском обеде на Капитолийском холме и в качестве почетного гостя выступила на Межпарламентском форуме по безопасности.

В своей речи сепаратистка говорила о стратегической роли Косово в противодействии вредоносному влиянию Китая, России и Ирана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время обеда, организованного в рамках Ежегодного национального молитвенного собрания, Османи рассказала о «пути Косово от величайших испытаний до сегодняшних достижений», добавив, что край отличает непоколебимое партнерство с Соединенными Штатами.

«Американские инвестиции и участие в Косово не только способствуют нашей безопасности и развитию, но и соответствуют целям администрации Трампа. Это также предотвратит распространение русской гибридной войны, иранского идеологического влияния и китайского экономического давления в регионе. Косово – верный союзник, который укрепляет влияние США в Европе и на Балканах», – заявила албанская гостья.

По ее словам Османи, Косово является «стратегическим активом Соединенных Штатов в борьбе с дестабилизирующими факторами в Европе» и по-прежнему полностью соответствует стратегическим интересам США. Она отметила важность американских инвестиций и вложений в критически важную инфраструктуру Косово, которая обеспечивает энергетическую независимость и устойчивое экономическое развитие края.

Что характерно, косовский «президент» в ходе мероприятия сидела рядом с экс-президентом Украины Петром Порошенко, который сейчас совершает вояж в США, фактически представляя свою страну, что позволило ряду экспертов предположить, что именно им администрация Трампа хочет сменить токсичного Зеленского.