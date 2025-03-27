Президент Эстонии: Половина русских против России, а эстонцы – за

Елена Острякова.  
27.03.2025 11:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Россия, Эстония


Президент Эстонии Алар Карис заверяет, что 50% русских, проживающих в стране, готовы воевать против России.

Об этом он заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойче велли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Эстонии Алар Карис заверяет, что 50% русских, проживающих в стране, готовы воевать против...

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«Этнические русские это довольно разнородное население. Есть этнические русские с эстонским паспортом, с так называемым серым паспортом, а также граждане России. Это очень неоднородно. И даже внутри этих групп населения мнения очень разные. На данный момент мы не рассматриваем это как угрозу. Потому что более 50% этнических русских согласились защищать Эстонию», – сказал Карис.

При этом он признал, что этнические эстонцы старшего поколения испытывают ностальгию по СССР и симпатию к России. По его словам, «российской пропаганде» поддается молодое поколения, которое смотрит телевизор.

Русские составляют 22% населения Эстонии.

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