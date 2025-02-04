Претендуя на украинские недра, Трамп подхватывает повестку Зеленского

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New York Times подхватывает набирающую обороты в западных медиа тему интереса Трампа к украинским недрам и таящимся в них редкоземельным металлам. Издание утверждает, что Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными минералами, с оговоркой – «в том случае, если будут гарантии безопасности».

Украина ранее заявляла, что США, поддерживая ее военные усилия, могут получить доступ к таким богатствам страны, как литий и уран, комментирует предложение Дональда Трампа New York Times.

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Накануне американский президент заявил, хочет получать из Украины редкоземельные металлы в обмен на военную помощь. «Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они будут получать то, что мы им даем, за счет своих редкоземельных металлов и других вещей», — сказал Трамп.

Украина богата редкоземельными минералами, такими как литий, уран и титан. Выражая интерес к редкоземельным минералам, Трамп подхватывает предложение, которое изначально поступило от Владимира Зеленского, напоминает NYT.

Газета напоминает, что Зеленский представил этот план Трампу в сентябре прошлого года во время предвыборной кампании в США. Он включает в себя обмен важнейшими природными ресурсами с западными партнерами, замену американских войск в Европе на украинские и предоставление Трампу полномочий по проверке инвестиций для блокирования китайских деловых интересов на Украине.

«Отвечая на заявление Трампа, высокопоставленный украинский чиновник заявил в понедельник вечером, что Украина готова работать с США по сделкам с редкоземельными минералами — при условии, что США предоставят достаточные гарантии безопасности, чтобы эти ресурсы не попали в руки России, Украина планировала подписать соглашение с администрацией Джо Байдена в конце прошлого года о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых, отмечает издание. Однако украинские власти отложили подписание соглашения, ожидая вступления Трампа в должность, чтобы заключить соглашение с ним», – говорится в публикации.

Ссылаясь на презентацию, с которой удалось ознакомиться изданию, авторы NYT также утверждают, что в декабре минувшего года делегация правительства Украины встретилась с американскими бизнесменами в Вашингтоне, представив потенциальные деловые сделки, которые включали приобретение лицензий на добычу критически важных для американских фирм полезных ископаемых.

Британская The Financial Times также считает, что нынешнее предложение США по редкоземельным металлам, «похоже, соответствует стратегии Зеленского».

«Это предложение, по-видимому, соответствует стратегии, которую Украина разрабатывает для углубления связей с администрацией Трампа, предоставляя США доступ к важнейшим минералам, которые используются в высокотехнологичных отраслях. Человек, близкий к Зеленскому, сказал Financial Times, что высказывания Трампа «похоже, согласуются с «планом победы», представленным ему осенью». По его словам, Украина предложила Трампу «особые условия» сотрудничества по ключевым ресурсам, подчеркнув необходимость их защиты от России и Ирана. «Конечно, мы готовы работать с Америкой», — добавил киевский конфидент издания.

«Контроль над минеральными ресурсами стал частью войны», — цитирует издание бывшего главу государственного агентства Украины по восстановлению и развитию инфраструктуры Мустафу Найема. По его словам, Украина борется не только за территорию, «но и за право управлять своим стратегическим богатством, что может стать решающим фактором в ее восстановлении».

Впрочем, в этом утверждении Найем лукавит, потому что при всех стараниях натянуть сову на глобус, сложно назвать торговлю собственными недрами «борьбой за право управлять своим стратегическим богатством». Разве что, если цель такой борьбы – последующая продажа самих недр.

Причем, в случае Украины – даже без выгоды для будущего восстановления, а всего лишь в качестве расплаты по предыдущим долгам. Выходит, что украинцы сегодня воюют за то, чтобы отдать американцам свои недра завтра.

Не ставя под смнение за интересованность Трампа украинским предложением по недрам, все таки сегодня остается главный вопрос: кого именно видят в Вашингтоне распорядителем этих недр, провайдером и гарантом соответствующей сделки с украинской стороны. Таким образом этот вопрос напрямую увязывается с еше одним раздражителем для Киева – требованиями провести на Украине выборы уже в этом году – до подписания мирных соглашений с Россией.