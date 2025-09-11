Престарелого американского сенатора посетило предчувствие Маска в Тбилиси

Сенатор-демократ США Стив Коэн сравнил  фактического лидера Грузии теневого олигарха Бидзина Иванишвили  с Илоном Маском. Иванишвили он увидел случайно в тбилисской гостинице в 2015 году, а Маска он тогда вообще не знал.

Об этом Коэн рассказал в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не хочу показаться предвзятым, но я часто сужу о людях по их внешности. Когда я впервые увидел его, он выглядел так, как должен был выглядеть Илон Маск. Я тогда еще не знал, кто такой Илон Маск. Но в Иванишвили были все качества, которые я потом увидел у него. Это было ощущение Илона Маска: богатый, высокомерный, элитарный и очень высокого мнения о себе», – сказал Коэн.

Он считает, что Россия вторгнется в Грузию еще раз, потому что миллиардер и бывший премьер-министр Иванишвили ей поможет.

Вообще же престарелому сенатору понравилось, что в Тбилиси много протестуют и любят голосовать.

