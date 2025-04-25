Премьер Стармер начал с бюджетов бедных британцев, но кончил все равно Зеленским

Елена Острякова.  
25.04.2025 09:40
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Дзен, Политика, Украина


Британские рабочие, медсестры и учителя «заплатили высокую цену за то, что Россия использовал энергию в качестве силы».

Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на  саммите «Будущее энергетической безопасности» в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британские рабочие, медсестры и учителя «заплатили высокую цену за то, что Россия использовал энергию...

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«Давайте будем честны. Когда дело доходит до энергетики, мы расплачиваемся за то, что слишком долго были зависимы от международных рынков ископаемого топлива. И это делает экономику и бюджеты людей уязвимыми перед капризами диктаторов вроде Путина, перед скачками цен и непредсказуемыми колебаниями рождаемости», – сказал Стармер.

Он пообещал сделать энергию «источником не уязвимости, а силы» и сделать Британию энергетической сверхдержавой. При этом Стармер признал, что ископаемое топливо «будет частью нашего энергетического баланса еще много десятилетий», но заверил, что «собственная чистая энергия – единственный путь к независимости».

Внезапно в этой речи, полной экономического пафоса, возникла Украина.

«Это было всего лишь в прошлом месяце, когда мы стояли плечом к плечу с президентом Зеленским, работая вместе на благо европейской безопасности. Сегодня мы снова объединяемся с международными организациями в борьбе за энергетическую безопасность. Европа никогда больше не должна оказаться в положении, когда Россия думает, что может шантажировать нас в вопросах энергетики. До тех пор, пока Россия не сядет за стол переговоров и не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, мы должны продолжать бороться с их энергетическими доходами, которые все еще подпитывают военный бюджет Путина»,  – сказал Стармер.

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