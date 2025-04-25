Британские рабочие, медсестры и учителя «заплатили высокую цену за то, что Россия использовал энергию в качестве силы».

Об этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на саммите «Будущее энергетической безопасности» в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте будем честны. Когда дело доходит до энергетики, мы расплачиваемся за то, что слишком долго были зависимы от международных рынков ископаемого топлива. И это делает экономику и бюджеты людей уязвимыми перед капризами диктаторов вроде Путина, перед скачками цен и непредсказуемыми колебаниями рождаемости», – сказал Стармер.

Он пообещал сделать энергию «источником не уязвимости, а силы» и сделать Британию энергетической сверхдержавой. При этом Стармер признал, что ископаемое топливо «будет частью нашего энергетического баланса еще много десятилетий», но заверил, что «собственная чистая энергия – единственный путь к независимости».

Внезапно в этой речи, полной экономического пафоса, возникла Украина.