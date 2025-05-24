Предсказуемо: в деле об украинских поджигателях имущества Стармера британцы нашли «руку Москвы»

Как и следовало ожидать, в истории с серией поджогов недвижимости и авто британского премьера Стармера, по подозрению в совершении которых были арестованы трое украинцев, все движется к тому, что центральной станет версия о «русском следе».

The Financial Times пишет, что по данным ее высокопоставленных источников, британские спецслужбы расследуют возможную причастность России к трем поджогам объектов, связанных с Киром Стармером.

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Нападения на дом семьи премьер-министра Великобритании в Кентиш-Тауне в северном Лондоне, а также на автомобиль и жилой дом, ранее принадлежавший премьеру, произошли в начале этого месяца.

Двое украинцев и гражданин Румынии обвиняются в сговоре с целью поджога с умыслом на причинение вреда жизни людей в связи с этими пожарами. Полиция заявила, что трое мужчин действовали в сговоре с «неизвестными лицами».

Высокопоставленные источники в Уайтхолле сообщили, что британские власти расследуют возможную причастность российских агентов к вербовке троих обвиняемых в поджоге мужчин. По их словам, в настоящее время обсуждаются варианты реагирования на такой поворот событий.

При этом, прокурор Сара Пшибыльска заявила в суде, что предполагаемый заговор пока остается «необъяснимым». Ведущие расследование сотрудники антитеррористической полиции не исключают различных мотивов преступления. Стармер заявил, что поджоги были «нападением на всех нас, на демократию и на ценности, которые мы отстаиваем».

«Даже если британские власти придут к выводу, что поджоги были организованы из России, это не обязательно означает, что они были заказаны Кремлем или что подозреваемые знали о причастности России», – пишет издание.

Хотя расследование ведет антитеррористическое управление полиции, трем подозреваемым предъявлены обвинения в уголовных преступлениях, а не в преступлениях против национальной безопасности. Один из правительственных чиновников предупредил, что в настоящее время расследуются многие версии событий и на данном этапе ничего не исключается.

Семейный дом Стармера в Кентиш-Тауне сдан в аренду с тех пор, как он переехал в Даунинг-стрит. По словам анонимного представителя разведки, поджоги вызывают беспокойство своей безрассудностью, «поскольку они могли бы указывать на то, что российские агенты, если их причастность будет доказана, рискуют выйти из-под контроля».

При этом, как отмечает газета, ни один из подозреваемых, которым были предъявлены обвинения, не проявлял идеологической близости к России, а один из них даже публиковал в соцсетях фотографии украинских солдат. Трое мужчин — 21-летний уроженец Ивано-Франковской области Роман Лавринович, 26-летний Станислав Карпюк из Черновцов и 34-летний Петр Починок. Все трое в последние годы жили вместе в Лондоне. В настоящее время они находятся под стражей и предстанут перед судом 6 июня.

Роман Лавринович, как выяснили СМИ, подрабатывал на стройках, а также подписал контракт с модельным агентством и регулярно посещал спортзал в на юге Лондона. В соцсетях Лавринович аттестует сам себя, как «начинающую модель», пишет, что согласен на любую работу по ставке 20 фунтов в час. Карпюк, так же как и Лавринович, подрабатывал на стройках и мечтал стать известной моделью.

В британских соцсетях пишут также, что Стармер якобы был знаком с предполагаемыми поджигатеями, а их самих называют rent boys (мальчиками по вызову). Якобы они так отомстили ему за то, что тот с ними не расплатился. Британский премьер никак не комментирует эту диффаммацию.

В британских соцсетях также появились многочисленные мемы и шутки на эту тему. Стармеру припомнили и недавний публичный тест на СПИД, и оговорку, когда он назвал назвал израильских заложников «сосисками» (вместо hostages сказал sausages), и теперь трех украинских парней в шутку называют «сосисками Стармера». При этом, официальных подтверждений связи Стармера с украинскими поджигателями пока нет.

«Есть несколько версий поджога. Первая – личная месть. Ключевой вопрос – был ли Стармер знаком с поджигателями и какого рода была эта связь. Вторая версия – провокация оппонентов премьера. Учитывая, что правая Партия реформ, по опросам, опережает Лейбористскую и Консервативную партии, и на фоне экономических провалов и растущего недовольства в обществе, любой компромат может стать катализатором досрочных выборов. Третья версия – вмешательство извне, возможно, иностранных спецслужб, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Не исключают подкупа поджигателей с этой целью», – пишет одно из украинских изданий, глубоко погруженных в эту тему.

Тем временем в группах украинцев в Британии уже пишут, что это скандал может ударить по репутации беженцев и оставляют гневные комментарии на странице Лавриновича.

«Реально ли ты в своем возрасте стал таким ограниченным, что подложил такую свинью своей родине и согражданам? Что же должно быть в уме? Это за деньги? А сколько стоит измена? Или из-за угроз? Поэтому почему не обратился за помощью к британцам? Ты благодаришь маму, но она вырастила предателя», – написала на странице Лавриновича в Facebook украинский блогер Настя Мельниченко.

На то, что именно «русский след» станет в итоге основной версией, наталкивает цепочка событий последних месяцев. В частности, серия заявлений европейских спецслужб о раскрытии ими якобы российских планов по взрыву самолетов, поджогу общественных зданий, перекрытию транспортных сообщений и убийству высокопоставленных лиц, поддерживающих Украину.