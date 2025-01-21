Предателю Акунину не суждено опубликоваться на Украине

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Украинская книга в своей стране не могла конкуривать с литературой на русском языке.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в посвященной книгоизданию статье, опубликованной РБК-Украина.

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«Россия десятилетиями заваливала наш рынок своими книгами, и в условиях такой конкуренции украиноязычные книги просто не могли выживать, поэтому стояли в уголке на нижних полках», – жалуется автор украинского книжного тг-канала «Непозбувний книгочитун» Татьяна Гонченко.

Теперь же, после запретов, по ее словам, ситуация, меняется.

«Украинские блогеры, которые еще три года назад могли набрать максимум 5-7 тысяч подписчиков, теперь набирают десятки тысяч, и это только начало», – довольна она.

Как постановил киевский режим, теперь на Украине запрещено издавать, ввозить и распространять книги на русском языке, написанные гражданами России, начиная с 1991 года. При этом если автор не является гражданином России, то можно издавать произведения на русском языке только в оригинале или в переводе.

Впрочем, писателю-иноагенту Борису Акунину, предавшему свою страну, выпустить свои книги на Украине не суждено.

«В Украине нет ограничений по языку оригинала. Государство учитывает автора произведения. Например, издать Пушкина, Толстого, Андрея Платонова или Сергея Довлатова – пожалуйста, хоть в оригинале, хоть в переводе. А вот произведения Акунина как гражданина РФ нельзя издавать ни на русском, ни на украинском. В обществе по этому поводу уже есть консенсус: книг на украинском должно быть больше», – сказал начальник отдела стратегической работы и аналитики Украинского института книги Юрий Марченко.

Правда, проговаривается, что спрос на русскую литературу есть, поскольку время от времени выявляют нарушителей и среди магазинов, и среди издательств.