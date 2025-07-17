Предатель Пашинян не вечен. Противостояние вокруг Карабаха возобновится

Анатолий Лапин.  
17.07.2025 13:37
  (Мск) , Киев
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Азербайджан, Армения, Дзен, Нагорный Карабах, Россия


Сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану конфликт в Закавказье не закончен. В Армении достаточно сильны реваншистские настроения.

Об этом в эфире видеоблога «Rusarm Info» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану конфликт в Закавказье не закончен. В Армении достаточно сильны реваншистские...

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«Даже если сейчас мирный договор будет подписан, то вряд ли он продержится долго.  Пашинян хочет подписать мирный договор с Азербайджаном, таким образом поставить точку и заявить, что он прекратил войну. Но в Армении есть очень серьезные силы, которые стремятся к реваншу и не считают, что это будет точкой. И позиции Пашиняна не такие прочные.

В Азербайджане, кстати, тоже есть серьезные силы, которые считают, что надо воспользоваться случаем и не останавливаться. Для Турции Армения важна, как коридор к Азербайджану, то есть им нужна полностью подконтрольная Армения. Пашинян может обеспечить такую Армению, наверное, на срок своего правления.

Но Пашинян не вечен, а его правление еще короче, поэтому противоречия как были, так и они и остались в Закавказье», – заявил эксперт.

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