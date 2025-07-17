Предатель Пашинян не вечен. Противостояние вокруг Карабаха возобновится

Сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану конфликт в Закавказье не закончен. В Армении достаточно сильны реваншистские настроения.

Об этом в эфире видеоблога «Rusarm Info» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если сейчас мирный договор будет подписан, то вряд ли он продержится долго. Пашинян хочет подписать мирный договор с Азербайджаном, таким образом поставить точку и заявить, что он прекратил войну. Но в Армении есть очень серьезные силы, которые стремятся к реваншу и не считают, что это будет точкой. И позиции Пашиняна не такие прочные.

В Азербайджане, кстати, тоже есть серьезные силы, которые считают, что надо воспользоваться случаем и не останавливаться. Для Турции Армения важна, как коридор к Азербайджану, то есть им нужна полностью подконтрольная Армения. Пашинян может обеспечить такую Армению, наверное, на срок своего правления.

Но Пашинян не вечен, а его правление еще короче, поэтому противоречия как были, так и они и остались в Закавказье», – заявил эксперт.