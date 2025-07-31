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Южноафриканским компаниям — как государственным, так и частным — будет запрещено экспортировать вооружения и боеприпасы в зону вооружённого конфликта на Украине.

Соответствующее решение оглашено на саммите Движений освобождения, сообщает издание The South African.

«Мы приняли решение – в соответствии с конституционными ценностями ЮАР и традициями внешней политики — что южноафриканским производителям оружия не будет разрешено экспортировать вооружения или боеприпасы в зону войны в Украину. Эта позиция не является антиевропейской. Она про-мирная», – сказал генсек партии Африканский национальный конгресс (АНК) Фикель Мбалула.

По его словам, «мир не может быть отдан на откуп артиллерии».

Принятое решение касается и немецкого концерна Rheinmetall, который имеет завод RDM в Боксбурге (ЮАР). Ранее компания заявила о планах по увеличению производства боеприпасов до 700,000 снарядов в год, подписав соответствующий меморандум с Украиной.

Разрешение на экспорт в ЮАР выдается Национальным комитетом по контролю над вооружениями (NCACC). Законодательство страны не допускает поставки оружия в зоны активных военных действий.

«Мы отвергаем все формы иностранного вмешательства, неоколониализма и цифрового империализма и отстаиваем наше коллективное право определять условия нашего развития на африканских условиях», – подчеркнул Мбалула.

Трехдневный саммит объединил правящие партии стран — ЮАР (АНК), Мозамбика (FRELIMO), Намибии (SWAPO), Анголы (MPLA), Танзании (CCM) и Зимбабве (ZANU PF) — и поддержал инициативу Африканского союза «Заставим пушки замолчать».

Политолог Эрик Хамм отметил озабоченность африканских стран участием Украины в поддержке незаконных вооружённых формирований в Сахеле, где после смены власти Запад стал терять влияние.

Известно, что инструкторы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины ведут подготовку боевиков и координируют их атаки в Мали, Судане и Буркина-Фасо.

Нигер и Мали ранее заявили о разрыве дипломатических отношений с Киевом.