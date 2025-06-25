Правосек и контуженый экс-министр возмутились болтовней Зеленского

Громкие заявления Владимира Зеленского на саммите НАТО, что с надлежащим финансированием Украина может производить 8 млн БПЛА ежегодно – очередное проявление чисто украинской дурости.

Эту тему обсудили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и служивший в ВСУ экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, переживший контузию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был миллион, миллион не получили, даже агентство оборонных закупок сказало, что оно забронировало, а в 25 году военные получили, а Билецкий вообще заявил, что с начала 25 года 3-я штурмовая не получила ничего от государства. Потом говорит, два миллиона, нет, пять миллионов. Кстати, ещё три тысячи ракет до конца года, это по 250 ракет в месяц. А теперь сказал, что можем 8 миллионов, но нет достаточного финансирования. Мне говорят, что 8 миллионов – это, мягко говоря, заоблачная мечта. Так всё-таки проблема в деньгах, или мы снова слышим о миллиарде деревьев и т.д.?» – спросил Береза.

Омелян ответил украинской поговоркой: «Почему бедный? Потому что дурной. Почему дурной? Потому что бедный».

«Наша бедность, к сожалению, начинается с дурости, которую мы не успеваем искоренить, а потом эта дурость приводит к катастрофическим последствиям. Хрестоматийный пример Билецкого, который ничего не получил от государства, может повторяться эхом во многих украинских батальонах и бригадах. Точно так же мой бывший батальон, который сейчас держит оборону на Торецком направлении, от государства не получил даже «мавика», – сказал экс-министр.

Он согласился, что ВСУшникам приходится лично варить взрывчатку.