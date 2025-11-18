«Поздно пить «Боржоми»: на «пленках Миндича» фигурируют и Ермак, и Зеленский

На записях НАБУ, свидетельствующих о масштабной коррупции в высших органах власти, есть и Владимир Зеленский, и глава его офиса Андрей Ермак.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-участником карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», эк-депутатом Рады Игорем Мосийчуком заявила действующий член парламента Анна Скороход, исключенная из фракции «Слуга народа».

«У нас всюду прошло: Ермака на «пленках» нет. Голоса Ермака нет, хотя все знают, что он там есть, так же, как есть и президент. Это все понимают», – сказала Скороход.

В свою очередь, Мосийчук заметил, что владеет информацией, что и Зеленский, и Ермак фигурируют в записях прослушки.

«Я так же владею этой же информацией. Почему их не показали, почему не обнародовали?», – недоумевает Скороход.

По словам Мосийчука, объем компромата на «пленках» очень большой, а потому не случайно информационные помойки Банковой разгоняют тезис, что  Украину через актикоррупционный кейс принуждают к капитуляции против России.

«Я убежден: они здесь правы, но просто, как говорится, поздно пить «Боржоми. Их принуждают к миру таким образом», – полагает Мосийчук.

