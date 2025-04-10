Поздно: ЕС уже не сможет сделать так, как хочет Трамп – эксперт по газу

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При нынешних ценах на газ ЕС не сможет закупить у США СПГ на 350 млрд долларов, как того требует президент Дональд Трамп.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Получается, что Трамп требует от Европы купить у США порядка 700 млрд кубометров газа. С учетом того, что Европа сокращает потребление, всячески экономит, а европейская промышленность скусоживается, – о таких объемах не может идти речи. Европа вряд ли в ближайшее время выйдет на уровень потребления 2018-2019 года (600 млрд кубометров – ред.). Исходя из этого, можно предположить, что это популистские заявления, которыми Трамп достаточно легко манипулирует», – сказал Бобылев.

Он отметил, что в ЕС могут возникнуть проблемы и со строительством регазификационных терминалов. К примеру, такой объект в Германия загружен всего на 6%.

Трамп заявил, что для получения отсрочки от 20% тарифов – Евросоюз должен будет взять на себя обязательство закупить американские энергоносители на сумму $350 млрд, чтобы ликвидировать торговый дефицит.