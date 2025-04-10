Поздно: ЕС уже не сможет сделать так, как хочет Трамп – эксперт по газу

Елена Острякова.  
10.04.2025 18:30
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


При нынешних ценах на газ ЕС не сможет закупить у США СПГ на 350 млрд долларов, как того требует президент Дональд Трамп.

Об этом эксперт по энергетике Владимир Бобылев заявил «Геоэнергетике.Инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При нынешних ценах на газ ЕС не сможет закупить у США СПГ на 350...

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«Получается, что Трамп требует от Европы купить у США порядка 700 млрд кубометров газа. С учетом того, что Европа сокращает потребление, всячески экономит, а европейская промышленность скусоживается, – о таких объемах не может идти речи.

Европа вряд ли в ближайшее время выйдет на уровень потребления 2018-2019 года (600 млрд кубометров – ред.). Исходя из этого, можно предположить, что это популистские заявления, которыми Трамп достаточно легко манипулирует», – сказал Бобылев.

Он отметил, что в ЕС могут возникнуть проблемы и со строительством регазификационных терминалов. К примеру, такой объект в Германия загружен всего на 6%.

Трамп заявил, что для получения отсрочки от 20% тарифов – Евросоюз должен будет взять на себя обязательство закупить американские энергоносители на сумму $350 млрд, чтобы ликвидировать торговый дефицит.

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