Поводыря наркомана Зеленского обвинили в работе на ФСБ

Советник утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского и фактически второй человек в стране Андрей Ермак якобы является внуком сотрудника ГРУ и действующим агентом ФСБ.

Об этом в интервью эмигрировавшему в США украинцу Сергею Любарскому заявил полковник Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ФСБ России формирует и подчиняет политические элиты европейских и других, более развитых стран, с помощью коррупции – газовые контракты и другие вещи. И эти люди потом выполняют любые указания», – сказал Червинский.

Он пожаловался, что Ермак стремится «убрать» людей, которые пытаются рассказывать о его связях с Россией, хотя и не всегда это удаётся.

«Ермак – это агент РФ, его отец – офицер ГРУ в прошлом. У него все контакты в России, он работает на Россию, он симпатизирует России, и прямо об этом говорит в частных разговорах.

А дальше, давайте посмотрим на все события на Украине – разминирование Чонгара, провал операции Вагнера, ссора Зеленского с европейскими лидерами и Байденом. То есть, кто-то его так настраивает, именно на такое поведение.

Разминирование Чонгара это был прямой приказ Офиса президента. Более того, они тогда предлагали просто отвести войска, предлагали пустить воду в Крым, признать ЛДНР. Это всё было, они вбрасывали это в информационное поле. Они постепенно веду Украину в…

Ермак окружил Зеленского своей опекой, никого к нему не допускает, лично доносит ему всю информацию. А откуда он её доносит? Гарантированно от русских. Ермак гарантирует Зеленскому, что его контакты с Россией надёжнее, чем все разведки мира. И Зеленский ему верит. Поэтому именно Ермак агент влияния», – подытожил он.