Поступила противоречивая информация о начале российско-украинских переговоров

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Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле якобы начнутся в 10.00.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило агентство ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что встреча пройдет в закрытом режиме в офисе администрации президента Турции.

Правда, со стороны Украины эту информацию опровергают.

«Русские забрасывают в медиа ложь о «начале переговоров в Турции» в 10 утра по Москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано. Не исключено, что русские просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что их пропагандисты уже пишут, что «переговоры нужны всем, кроме Украины». На это и расчет. Действительно, движение к миру не нужно разве что России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь», – написал в своем паблике глава ЦПД СНБО Украины, офицер ВСУ Андрей Коваленко.

Напомним, что в России объявили состав переговорной группы, которую возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав делегации войдут замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Российским лидером Владимиром Путиным утверждена и группа экспертов: первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС Александр Зорин, замначальника управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

При этом в состав украинской делегации вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Вылетел в Турцию и украинский диктатор Владимир Зеленский, который ранее объявил, что будет ждать встречи с Путиным в Стамбуле.

Советник главы Зе-офиса Михаил Подоляк заявил после оглашения состава российской делегации, что Зеленский в таком составе встречаться с русскими не станет.