Возведённые Украиной оборонительные сооружения не соответствуют современным реалиям войны.

Об этом на канале «Alpha media» заявил боец ВСУ с позывным «Историк», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемы все те же. Первый момент – какой ублюдок конченый вообще курирует постройку фортификаций? Какой урод это делает, мне вот интересно. И ведь не тогда накопано было с перепугу, а копают сейчас. Один из ротно-опорных пунктов, которые мне довелось там полазить, это еще как-то там не линия боевых действий. У меня была возможность это все спокойно осмотреть. Блиндажи, с точки зрения какого-нибудь плотника, построены неплохо. Но когда ты видишь, что бойница смотрит в никуда… в принципе эти фортификации, мне кажется, их бы и за такую постройку и во Вторую мировую войну расстреляли бы тех, кто это делал», – сказал «Историк».

Он советует держаться подальше от бетона, используемого в этих сооружениях.

«Потому что он над землей вот так на полтора-два метра торчит. И это идеальная цель для работы танком прямой наводкой, понимаешь? И этот весь бетон разлетится на куски вместе с тобой. Это еще подходит где-нибудь там на третьем эшелоне, чтобы отсидеться при обстреле. Но как реальная фортификация в нынешних условиях? Ну это такая братская могила, я хочу сказать, если туда выйдет просто танк. Ну и я уже не говорю о том, что просто банальная ФПВишка может тук-тук сделать в двери, которые не имеют лабиринта входа для того, чтобы гасить взрывную волну и препятствовать возможности прямого поражения», – возмущается ВСУшник.

Он уверен, что всему виной тотальная коррупция.