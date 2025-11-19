Поспешное новое сближение с Западом приведёт к большим проблемам в будущем – профессор Доброхотов

19.11.2025 18:33
Излишнее сближение с США и другими западными странами активизирует пятую колонну внутри России.

Об этом на канале «Красная линия» заявил доктор философских наук, профессор Леонид Доброхотов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все наши сближения с Западом и США, в частности, помимо всем известных позитивных моментов, всегда приводило к большим проблемам в нашей внутренней и внешней политике, которые потом приходилось с огромным трудом исправлять, а некоторые не исправлены до сих пор», – сказал Доброхотов.

Профессор подчеркнул, что «дружба» Трампа в любой момент может обернуться лютой враждой.

«Поэтому каждый раз, когда речь идёт даже о перспективе, о надежде на какое-то сближение с теми же США, надо всегда понимать, что у нас так называемые «ждуны», а их очень много в разных слоях общества. Прежде всего, это среди предпринимательского сообщества и среди интеллигенции.

Они только этого и ждут, они живут надеждой на сближение, чтобы опять прыгнуть в ту же самую жизнь, которая им так нравилась в 90-е годы, нулевые.

И правильным был бы подход в том, чтобы ни в коем случае не идеализировать того же Трампа, и понимать, что в любой момент даже намеки на какое-то понимание с его стороны могут смениться лютой враждой, и враждебными мерами, которые уже сейчас против нас идут по всему миру», – подытожил он.

