Посол Украины в США обозвала пропагандистом известного американского блогера
На Западе растет количество недовольных вечной поддержкой Украины – как среди ряда политических лидеров, так и внутри стран среди населения. Кроме того, даже украинское общество все более скептически относится к продолжению боевых действий.
Об этом заявил известный американский блогер, бизнесмен Марио Науфал в общении с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы знаем, что премьер-министр Чехии Бабиш очень критически относится к нашей помощи Украине. Очевидно, премьер-министр Орбан, и у нас есть премьер-министр Сербии Вучич, у которого я тоже брал интервью, и он тоже очень критически относится к объему помощи, которую мы оказываем Украине, у нас есть премьер-министр Словакии, у меня был такой же разговор с ним.
И это изменение, знаете ли, то, что мы наблюдаем во Франции и Германии, где поддержка Украины со стороны общественности, а не политиков, резко упала. Они считают, что это бесконечная война и бесконечная поддержка Украины.
А если посмотреть на поддержку войны на Украине, то в начале 2022 года более 70% украинцев считали, что Украина должна продолжать сражаться, пока не выиграет войну, а в 2025 году этот показатель снизился до 24%, а тех украинцев, которые считают, что президент Зеленский должен договориться о прекращении войны, было 20% в 2022 году, сейчас их более 70%. Это неудивительно, потому что украинцы страдают», – заявил Науфал.
Стефанишина при этом обвинила блогера в том, что он пользуется тезисами «российской пропаганды»:
«Это полностью российская пропаганда. На самом деле война привела к расширению НАТО. Швеция и Финляндия присоединились к НАТО, верно? Это страны, которые были нейтральными на протяжении десятилетий до полномасштабного вторжения.
Это абсолютно ложная информация, и это вписывается в обычные сценарии, это не имеет никакого отношения к реальности!».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: