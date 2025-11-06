Посол Украины в США обозвала пропагандистом известного американского блогера

Анатолий Лапин.  
06.11.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 274
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


На Западе растет количество недовольных вечной поддержкой Украины – как среди ряда политических лидеров, так и внутри стран среди населения. Кроме того, даже украинское общество все более скептически относится к продолжению боевых действий.

Об этом заявил известный американский блогер, бизнесмен Марио Науфал в общении с послом Украины в США Ольгой Стефанишиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе растет количество недовольных вечной поддержкой Украины – как среди ряда политических лидеров,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы знаем, что премьер-министр Чехии Бабиш очень критически относится к нашей помощи Украине. Очевидно, премьер-министр Орбан, и у нас есть премьер-министр Сербии Вучич, у которого я тоже брал интервью, и он тоже очень критически относится к объему помощи, которую мы оказываем Украине, у нас есть премьер-министр Словакии, у меня был такой же разговор с ним.

И это изменение, знаете ли, то, что мы наблюдаем во Франции и Германии, где поддержка Украины со стороны общественности, а не политиков, резко упала. Они считают, что это бесконечная война и бесконечная поддержка Украины.

А если посмотреть на поддержку войны на Украине, то в начале 2022 года более 70% украинцев считали, что Украина должна продолжать сражаться, пока не выиграет войну, а в 2025 году этот показатель снизился до 24%, а тех украинцев, которые считают, что президент Зеленский должен договориться о прекращении войны, было 20% в 2022 году, сейчас их более 70%. Это неудивительно, потому что украинцы страдают», – заявил Науфал.

Стефанишина при этом обвинила блогера в том, что он пользуется тезисами «российской пропаганды»:

«Это полностью российская пропаганда. На самом деле война привела к расширению НАТО. Швеция и Финляндия присоединились к НАТО, верно? Это страны, которые были нейтральными на протяжении десятилетий до полномасштабного вторжения.

Это абсолютно ложная информация, и это вписывается в обычные сценарии, это не имеет никакого отношения к реальности!».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить