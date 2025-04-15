Посол РФ в Британии: «Шпионить за вашими устаревшими атомными подлодками? Не смешите»
Посол РФ в Британии Андрей Келин прокомментировал информацию о том, что в водах Великобритании были найдены датчики, якобы с помощью которых русские пытаются собирать разведданные о четырех британских атомных подлодках «Вэнгард» с ядерным оружием на борту.
Своё мнение посол высказал в интервью BBC, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это серьёзные обвинения в настоящей враждебности по отношению к Соединённому Королевству. Вы это отрицаете?» – спросила интервьюер Лаура Кюнсберг.
Посол заметил, что не собирается отрицать это.
«Но мне интересно, действительно ли мы заинтересованы в том, чтобы следить за старыми британскими подводными лодками с ужасно устаревшими ядерными боеголовками. Это всё общеизвестно. И все эти угрозы сильно преувеличены. Я отрицаю существование угрозы для Соединённого Королевства, эта угроза была полностью выдумана. Угрозы со стороны России для Великобритании нет. Если Великобритания хочет выдумывать угрозы, то это её дело», – ответил Келин.
В то же время он указал, что британцы заходят слишком далеко в своей паранойе, приведя в пример схему схемы регистрации иностранного влияния (FIRS) в стране.
«Я должен сейчас сказать об этом ужасном новом инструменте. Это система регистрации иностранного влияния, которая была введена здесь. Которая является унижением для россиян, которые контактируют с британскими гражданами. Это испортит наши культурные, гуманитарные, научные и все иные отношения. Я бы сказал, что это инструмент маккартизма, если вы знаете, что это такое. Но это ваше дело – хотите ли вы продолжать отношения, выдумывать новые угрозы, исходящие от России, это дело Соединённого Королевства. Но мир велик», – заключил посол.
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