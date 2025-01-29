Посол Израиля в бандеровской Украине: Сталин – преступник против еврейского народа

Вадим Москаленко.  
29.01.2025 16:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 257
 
Дзен, Израиль, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Антироссийский миф о «голодоморе» как целенаправленном геноциде украинского народа ни в каких дополнительных признаниях не нуждается.

Об этом в интервью признанному иноагентом «Радио Свобода» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийский миф о «голодоморе» как целенаправленном геноциде украинского народа ни в каких дополнительных признаниях...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В ХХ веке произошло очень много трагедий – и армянская, и трагедия «голодомора», похожая ситуация была в Казахстане, есть трагедии народов в Африке, Азии, Южной Америке и т.д. Формально ни одной из этих трагедий Израиль не признал, потому что в этом нет необходимости.

В Израиле знают про эти трагедии, сочувствуют их жертвам… Наш президент, премьер бывали и в «музее голодомора», возлагали колосья пшеницы к памятнику жертвам голодомора. В Израиле знают и сочувствуют Украине, я не знаю, о каком признании идёт речь.

Потому что есть факты, с которыми никто не спорит. Мы знаем, что это было одно из самых страшных преступлений сталинского режима. Не знаю, можно ли сравнивать тяжесть, Сталин совершил много разных преступлений, в том числе, против еврейского народа…

А что касается формального признания – в Израиле нет такой практики. Мы не признавали ни одну трагедию, потому что если есть факты, нет необходимости их признавать, они есть», – сказал Бродский.

«Кстати, очень хорошая была инициатива посольства Украины в Израиле поставить в Иерусалиме памятник жертвам «голодомора», не знаю, что с этим произошло. Я думаю, что нужно делать больше для того, чтобы рассказывать в Израиле про «голодомор», про его причины, последствия. Возможно, нужно, чтобы это изучалось в школах», – допустил посол.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить