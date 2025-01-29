Посол Израиля в бандеровской Украине: Сталин – преступник против еврейского народа

Антироссийский миф о «голодоморе» как целенаправленном геноциде украинского народа ни в каких дополнительных признаниях не нуждается.

Об этом в интервью признанному иноагентом «Радио Свобода» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ХХ веке произошло очень много трагедий – и армянская, и трагедия «голодомора», похожая ситуация была в Казахстане, есть трагедии народов в Африке, Азии, Южной Америке и т.д. Формально ни одной из этих трагедий Израиль не признал, потому что в этом нет необходимости.

В Израиле знают про эти трагедии, сочувствуют их жертвам… Наш президент, премьер бывали и в «музее голодомора», возлагали колосья пшеницы к памятнику жертвам голодомора. В Израиле знают и сочувствуют Украине, я не знаю, о каком признании идёт речь.

Потому что есть факты, с которыми никто не спорит. Мы знаем, что это было одно из самых страшных преступлений сталинского режима. Не знаю, можно ли сравнивать тяжесть, Сталин совершил много разных преступлений, в том числе, против еврейского народа…

А что касается формального признания – в Израиле нет такой практики. Мы не признавали ни одну трагедию, потому что если есть факты, нет необходимости их признавать, они есть», – сказал Бродский.