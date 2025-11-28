«Последствия нашего миролюбия»: У берегов Турции атакованы танкеры «теневого флота» России

28.11.2025
Два нефтяных танкера взорвались и загорелись вечером в пятницу у берегов Турции в Черном море недалеко от выхода из пролива Босфор.

Предположительно, оба судна относятся к «теневому флоту» России (шли в Новороссийск) и были атакованы украинскими (читай – британскими) морскими дронами.

Агентство Reuters уже заметает следы и разгоняет версию о подрыве на «неизвестных» минах. Турецкие власти комментируют уклончиво (пожар в результате «внешнего воздействия»), но инцидент в любом случае ставит крест на гарантиях Анкары по безопасности мореходства.Экипажи танкеров Kairos и Virat после сигнала бедствия были сняты с борта турецкими спасателями. Сами суда получили пробоины.

Комментаторы не исключают, что за атакой стоит Лондон и европейские страны, не желающие заключения мирного договора по Украине.

«Это самое малое, что сейчас сделают для срыва любых договоренностей между Россией и США. Думаю, что они к такой ситуации готовились, и будет целый каскад диверсий», – пишет помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

Военкор Юрий Котёнок не скрывает негодования:

«Это последствия много чего, в том числе нашего миролюбия именно в акватории Черного моря, когда мы в одну калитку соблюдаем договоренности не вмешиваться в морские пути в т.ч. в Одессу. Это последствия нашей кастрации Черноморского флота, который после потери флагмана, так и не пришел в себя, так и не получил достойного пополнения. Во многом ЧФ лишен активности, прижавшись к бухтам и обороняя их. Вывод второй — на военной инфраструктуре противника в Одессе должна быть поставлена точка. Всеми имеющимися средствами поражения ВС РФ».

