Два нефтяных танкера взорвались и загорелись вечером в пятницу у берегов Турции в Черном море недалеко от выхода из пролива Босфор.

Предположительно, оба судна относятся к «теневому флоту» России (шли в Новороссийск) и были атакованы украинскими (читай – британскими) морскими дронами.

Агентство Reuters уже заметает следы и разгоняет версию о подрыве на «неизвестных» минах. Турецкие власти комментируют уклончиво (пожар в результате «внешнего воздействия»), но инцидент в любом случае ставит крест на гарантиях Анкары по безопасности мореходства. Экипажи танкеров Kairos и Virat после сигнала бедствия были сняты с борта турецкими спасателями. Сами суда получили пробоины.

Комментаторы не исключают, что за атакой стоит Лондон и европейские страны, не желающие заключения мирного договора по Украине.

«Это самое малое, что сейчас сделают для срыва любых договоренностей между Россией и США. Думаю, что они к такой ситуации готовились, и будет целый каскад диверсий», – пишет помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.

Военкор Юрий Котёнок не скрывает негодования: