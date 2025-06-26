«Последняя тенденция!» – «правочеловеки» обнаружили новое «военное преступление» России
Украинцы страдают от хронических недосыпов.
Об этом сотрудница нежелательной в России «Международного партнерства по правам человека» (IPHR) украинка Анастасия Донец заявила в Атлантическом совете (признан нежелательной организацией в России), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Последняя тенденция, которая не очень заметна для людей, которые не живут в Украине и не часто туда ездят, заключается в том, что украинцы страдают от хронической нехватки сна, поскольку Россия систематически атакует украинские города ночью», – сказала Донец.
О том, как восемь лет от украинских обстрелов недосыпали жители Донбасса выпускница Харьковского университета вспоминать не захотела.
IPHR презентовала свой отчет о «зверствах» России на Украине. Сотрудницы организации пожаловались, что им очень трудно было доказать, что российская армия целенаправлено обстреливала больницы и школы, «чтобы лишить украинцев идентичности».