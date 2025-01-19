После заморозки Украина усилит теракты на территории РФ – генерал Ходжес
Сразу же после того, как конфликт будет заморожен, бандеровцы начнут строить на Украине свой «Израиль».
Об этом на канале «Decoding Geopolitics Podcast» завил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как говорят некоторые украинцы, им придётся стать похожими на Израиль, если они не вступят в НАТО, если на их территории не будет американских или европейских войск. Это значит, что им придётся обзавестись собственным ядерным оружием, развивать собственную оборонную промышленность и стать тем самым «неприступным дикобразом».
Это также значит, что они будут постоянно пытаться устранить российское руководство, как это делают израильтяне со своими проблемными соседями. Так что я думаю, украинцы не будут терять время, если и когда будет какое-то соглашение огня», – сказал американский генерал.
Он добавил, что проблема заморозки вообще не в поведении Украины.
«Проблема в том, что русские получат вознаграждение за свои действия. Это будет сигналом для других стран о ненадёжности США и европейских стран. А ещё китайцы увидят, что у нас нет политической воли защищать то, что мы всегда считали важным – суверенитет, уважение с международному праву, свободе судоходства и т.д.», – подчеркнул Ходжес.
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