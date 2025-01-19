После заморозки Украина усилит теракты на территории РФ – генерал Ходжес

Максим Столяров.  
19.01.2025 18:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 615
 
Дзен, Русофобия, Терроризм, Украина


Сразу же после того, как конфликт будет заморожен, бандеровцы начнут строить на Украине свой «Израиль».

Об этом на канале «Decoding Geopolitics Podcast» завил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сразу же после того, как конфликт будет заморожен, бандеровцы начнут строить на Украине свой...

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«Как говорят некоторые украинцы, им придётся стать похожими на Израиль, если они не вступят в НАТО, если на их территории не будет американских или европейских войск. Это значит, что им придётся обзавестись собственным ядерным оружием, развивать собственную оборонную промышленность и стать тем самым «неприступным дикобразом».

Это также значит, что они будут постоянно пытаться устранить российское руководство, как это делают израильтяне со своими проблемными соседями. Так что я думаю, украинцы не будут терять время, если и когда будет какое-то соглашение огня», – сказал американский генерал.

Он добавил, что проблема заморозки вообще не в поведении Украины.

«Проблема в том, что русские получат вознаграждение за свои действия. Это будет сигналом для других стран о ненадёжности США и европейских стран. А ещё китайцы увидят, что у нас нет политической воли защищать то, что мы всегда считали важным – суверенитет, уважение с международному праву, свободе судоходства и т.д.», – подчеркнул Ходжес.

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