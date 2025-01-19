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Сразу же после того, как конфликт будет заморожен, бандеровцы начнут строить на Украине свой «Израиль».

Об этом на канале «Decoding Geopolitics Podcast» завил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говорят некоторые украинцы, им придётся стать похожими на Израиль, если они не вступят в НАТО, если на их территории не будет американских или европейских войск. Это значит, что им придётся обзавестись собственным ядерным оружием, развивать собственную оборонную промышленность и стать тем самым «неприступным дикобразом». Это также значит, что они будут постоянно пытаться устранить российское руководство, как это делают израильтяне со своими проблемными соседями. Так что я думаю, украинцы не будут терять время, если и когда будет какое-то соглашение огня», – сказал американский генерал.

Он добавил, что проблема заморозки вообще не в поведении Украины.