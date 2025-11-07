После войны ВСУшники будут искать своего Гитлера

Игорь Шкапа.  
07.11.2025 15:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 613
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина


После войны Украина столкнется с серьезной проблемой, которой станут вернувшиеся с фронта.

Об этом в эфире ТСН заявил Егор Никель, командир 426-го батальона беспилотных систем 30-го корпуса морской пехоты ВСУ.

«Любой ветеран, любой военный, вернувшийся с войны, никогда не будет удовлетворен. Никогда. Он всегда будет недооценен, недообеспечен: недостаточное отношение гражданских к нему, власти. Человек так устроен, не будет иначе. Ну, ты вот все ему дай», – прогнозирует комбат.

По его словам, «момент возвращения ветеранов с войны очень скользкий», отметив, что на этом в свое время сыграл Гитлер, апеллировавший, что Германию лишили победы в войне.

«И кто была его основная сила? Именно ветераны Первой мировой войны. Именно те, по их мнению, недооцененные, недокормленные люди, которые не согласились с решением правительства», – заявил Нипель.

