После редкозёмов для Трампа Украина ищет, чем соблазнить Эрдогана

Катя Добрина.  
05.02.2025 19:20
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Турция, Украина, Экономика коллапса


Турцию можно заинтересовать подрядами на строительные работы по восстановлению разрушенных городов Украины. Также предложить взаимовыгодное сотрудничество на Черном море и Ближнем Востоке, где Турция претендует на лидерство.

Об этом на канале «Рада» заявил помилованный президентом РФ замглавы запрещенного в России меджлиса, террорист и без пяти минут украинский посол в Турции Нариман Джелял, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Турцию можно заинтересовать подрядами на строительные работы по восстановлению разрушенных городов Украины. Также предложить...

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«В Турции свое видение и разумение, и чтобы сделать выбор в нашу пользу, они должны понимать, что они от этого получат и как это соотносится с потерями. Россия ведь тоже не сидит сложа руки, работает с Турцией.

Нам может что-то не нравиться. Но это не должно встать на пути налаживания сотрудничества. Турция в этом плане ничем не отличается от Польши, Венгрии и Словакии. Более того, если слушать заявления Орбана и Фицо, Эрдоган выглядит привлекательнее, больше самостоятельным лидером.

Мне даже импонирует, что Эрдоган своими критическими замечаниями становится политическим троллем для европейских лидеров или Соединённых штатов, и их немножечко встряхивает», – подлизывался к туркам Джелял.

По его словам, Украина для Турции лучший партнер в Черном море, потому что в ближайшие десятилетия точно не будет иметь никаких амбиций противостоять Анкаре в Черном море или других вопросах. Россия такого не предложит, Россия всегда будет стремиться к доминированию.

«Россия очень комфортно себя чувствует в Турции, и когда нам это не нравится, турецкая сторона говорит: пока они не нарушают закон, что мы можем им запретить? В этом они отстают от европейских стран в ограничении влияния российских медиа.

Но это свобода слова. И если они начнут делать так же, как европейцы, это вызовет реакцию России. И тогда встает вопрос, какая-нибудь европейская страна сегодня может выполнять роль посредника, как это делает Турция? Нет. Поэтому, когда Эрдоган называет Путина своим другом и братом – нам это не нравится. Но благодаря этому мы можем решать какие-то вопросы», – рассуждал Джелял.

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