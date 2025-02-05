Турцию можно заинтересовать подрядами на строительные работы по восстановлению разрушенных городов Украины. Также предложить взаимовыгодное сотрудничество на Черном море и Ближнем Востоке, где Турция претендует на лидерство.

Об этом на канале «Рада» заявил помилованный президентом РФ замглавы запрещенного в России меджлиса, террорист и без пяти минут украинский посол в Турции Нариман Джелял, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Турции свое видение и разумение, и чтобы сделать выбор в нашу пользу, они должны понимать, что они от этого получат и как это соотносится с потерями. Россия ведь тоже не сидит сложа руки, работает с Турцией. Нам может что-то не нравиться. Но это не должно встать на пути налаживания сотрудничества. Турция в этом плане ничем не отличается от Польши, Венгрии и Словакии. Более того, если слушать заявления Орбана и Фицо, Эрдоган выглядит привлекательнее, больше самостоятельным лидером. Мне даже импонирует, что Эрдоган своими критическими замечаниями становится политическим троллем для европейских лидеров или Соединённых штатов, и их немножечко встряхивает», – подлизывался к туркам Джелял.

По его словам, Украина для Турции лучший партнер в Черном море, потому что в ближайшие десятилетия точно не будет иметь никаких амбиций противостоять Анкаре в Черном море или других вопросах. Россия такого не предложит, Россия всегда будет стремиться к доминированию.